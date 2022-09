Raadio 2 toob eetrisse värsked hääled ja uuenenud õhtud

5. septembriga käivituv raadiosügis alustab hommikuid kell 6.30 Margus Kamlati ja Bert Järvetiga ning täidab õhtud teemapõhise programmiga räpist rokini. "Nädal algab räpi esmaspäevaga, jätkub tehno teisipäeva ja roki kolmapäevaga," avas R2 peatoimetaja Kristo Rajasaare programmi uut ülesehitust. "Muusikaline mitmekesisus on jätkuvalt R2 üks põhimõtteid ja žanrite valik sama kirju nagu enne. Küll aga leiavad kindla muusikastiili eelistajad oma lemmiksaated nüüd lihtsamalt üles vastavale žanrile pühendatud õhtust."



Õhtune vöönd algab R2-s kell 20, seda kohe pärast Koit Raudsepa omanimelist uue muusika saadet. Žanripõhised õhtud jätkuvad nädala lõpuni - neljapäev on eksperimentaalmuusika, reede trummi ja bassi päralt ning laupäeva õhtuti valitseb R2 eetrit house-muusika. Pühapäeva pakub R2 miksi erinevatest žanridest ja teemadest. "Estonian Funk Embassy" ja "Urbanismi" leiab nüüdsest laupäeva pärastlõunast, "XX sajandi popmuusika" on kolinud pühapäeva hommikusse ning R2 muusikanädalale paneb punkti Peter Napoliello show "Mindbender" pühapäeva õhtul kell 22.



R2 uus õhtune vöönd käivitub kohe esmaspäeval ja räpifännide rõõmuks avab sügise värske saade "Buss 808", mida juhivad uued eetrihääled räppar Säm ja Aleksander Algo. "Buss 808" võtab igal esmaspäeval marsruudi värskeima hiphopi ja R&B suunas Eestist ja mujalt.

säm ja Aleksander Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Uus on ka laupäevane saade "Teller", milles Blondcasti Katina tuntuks saanud Katri Teller kolib oma kodustuudiost üle Raadio 2, et arutleda teemadel, mis teda möödunud nädalal on enim inspireerinud, mõtlema pannud või ärritanud. Kõike seda kerges huumorikastmes ja ikka ilma filtrita.



5. septembriga naasevad R2 eetrisse ka kõik kuulajate lemmikud. Tagasi on "Rahva oma kaitse" teisipäeviti, Raul Saaremetsa juhtimisel "Muusikanõukogu" reedeti, muusikaline mälumäng "Meloturniir" laupäeviti, Ivo Tšetõrkin ja "Reispass" pühapäeviti jne. Argipäevade arutelusid juhib Robin Juhkental saates "R2 Pulss" ning muusikaga aitavad päevi mööda saata Erik Morna jätkuhommikus kell 10, Marta Püssa õhtuootena kell 15 ja Kristo Rajasaare stressivabaks kojusõiduks kell 17.



R2 uus õhtuse vööndi saatekava



Räpi esmaspäev

20 "Buss 808" Säm & Aleksander

21 "Lil Saade" Lill Slim

22 "Programm" Quest & Paul Oja

23 "Linnadžungel" Kozy



Tehno teisipäev

21 "Hard Feeler" Mari-Anna Miller & Ellen Vene / "Electro Boogie" DJ Punch

22 "Dark Ink Radio" Katja Adrikova / "Pronto!" Micaela Saraceno

23 "Röntgen" Anders Melts / "Machine Nation" Merimell



Roki kolmapäev

20 "Kurbade tüdrukute klubi" Merit Maarits ja Johanna Tenso / "Psühh" Sander Varusk

21 "Floorshow" Fs / "Lärmikroonikad" Henri Mäll

22 "Rockiministeerium" Jon Mikiver

23 "Metallion" Madox, M.O.P.



Eksperimentaalne neljapäev

20 "Triinemets" Triin Niinemets / "Uus biit" Madis Nestor

21 "Haigla saade" Ats Luik, Kristopher Luigend & Jan Tomson

22 "HU mix" Hannaliisa Uusma / "Error! Error!" Madleen & Luke Teetsov-Faulkner / "Lift" Valner Valme

23 "Vibratsioon" Raul Saaremets



Trummi ja bassi reede

20 "Tjuun in" To-Sha, QBA & L.Eazy

22 "Citylights FM" Kaspar Leivo

23 "Sound In Noise" SIN / "Trammi ja bussi klassika" SIN, Raul Saaremets, NCT / "They Siimi Rollin'" Siimi



House-muusika laupäev

19 "Progressioon" Rain Tunger

20 "Tallinn Express" Meelis Meri & P. Julm

22 "Still out" Hurmet Ilus, Janno Kekkonen / "Rhythm Doctor"

23 "Deeper Shades of House" Lars Behrenroth

00 "Amber Muse" Taran & Lomov



Pühapäeva mix

16 "Bashment FM" Ringo Ringvee, Tarrvi Laamann & Dice Rudy

17 "Tiks" Sander Mölder, Peeter Ehala

18 "Etnokonservid" Daysleeper, Don Erikson, Ringo Ringvee

19 "Jazzitup" Erkin Antov, San Antonio, Orav ja Drummie

20 "Eesti Pops" Janek Murd, Erkki Tero

21 "Öömaja" Üllar Siir, Andres Alev, Renno Paat, Indrek Alev / "Soulmate" Johanna Tenso, Richard Pohjanheimo

22 "Mindbender" Peter Napoliello