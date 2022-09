Kirjandustänava festival toob Kunksmoori õhupallikorvi ja sada sõdurit

Festivalil tuuakse esile nii tänavusi juubilare ja nende teoseid kui ka Arved Viirlaiu romaani "Ristideta hauad", mis on ootamatult jälle päevakajaliseks muutunud.

Kirjandustänava festival saab hoo sisse Köleri 28 maja seinal mälestustahvli avamisega Ellen Niidule. Päeva jooksul saab luigetiigi ääres luulet õngitseda ning Poska tänavale pargitud vanas trammis kuulata, millist rolli on tramm mänginud eesti kirjanduses. Katkendid on sisse lugenud Theatrumi näitlejad, kes hommikul ka linna vahel sõitvas trammis luulet loevad. Lisaks on välja toodud 60 aasta möödumine esimese luulekasseti ilmumisest, mida tähistab tänaval sellele pühendatud koomiksinäitus.

Esile on toodud ka mitmed tänavused juubilarid nagu Aino Pervik, Eduard Bornhöhe, Paul-Eerik Rummo ja Karl Ristikivi. "Juubelid ja sünniaastapäevad on lihtsalt üks hea põhjus konkreetsest kirjanikust rääkida," sõnas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino, kelle sõnul paneb see ka fantaasia tööle. Aino Perviku juubelit tähistab festivalil puu külge "kinnijäänud" õhupallikorv, kus lapsed saavad Kunksmooriga kohtuda. Eduard Bornhöhe ja Paul-Eerik Rummo juubeliaastad saavad kokku Marten Kuninga uudses "Viimse reliikvia" laulude töötluses verandakontserdil. Karl Ristikivi üksildasest maailmatunnetusest saab osa purskkaevu ääres tema mõtisklusi kuulates.

Festivali lõpetab aktsioon, mis on pühendatud 100 aasta möödumisele Arved Viirlaiu sünnist. Viirlaiu tuntuim romaan "Ristideta hauad" ilmus 70 aastat tagasi ning on ootamatult jälle päevakajaliseks muutunud. Sada riigikaitse suunal õppivat mundris õpilast rivistuvad Koidula tänaval auseisakuks, et meenutada romaanis kujutatud Eesti vabaduse eest võidelnud noori mehi ja naisi. Lisaks saab nende eest läbi kõndides kuulata kõrvaklappidest nii Viirlaiu kui ka tema romaani kohta.

Kirjandustänava festival toimub laupäeval, 10. septembril Kadriorus Koidula tänaval.