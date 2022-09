Kaire Vilgats Eesti muusikamaastikust: statistika näitab, et mehed on eelistatumad

"See ei ole tühja koha pealt - et inimesed aeg-ajalt lõhet näevad," vastas Vilgats küsimusele, kas Eesti mees- ja naismuusikute vahel valitseb vastuolu. "Ja statistika ikkagi näitab ka lõhet, et mehed on eelistatumad," lisas ta. "Aga tegelikult on hea, et me sellest üldse räägime ja see tasapisi balansseerub."

"Mul on ka tunne, et meid on siin Eestis väga hästi hoitud," viitas Oja endale ja Vilgatsile. "Meesartistid on alati kutsunud kaasa ja meie kanname ka mehi - selles mõttes meil on väga hästi läinud."

Vilgats kinnitas, et ka sel aastal võtavad nad Ojaga Eesti Laulust osa. "Me ainult selle nimel elamegi," naljatles ta. "Minu arvates on nüüd kuskil 40 kanti," vastas Oja küsimusele, mitme erineva looga nad Eesti Laulul juba käinud on.

Oja meenutas saates, et koroona aja aitas neil üle elada raamatu kirjutamine, mis sattus juhuslikult samale ajale. "See oli n-ö psühholoogiline endasse vaatamine," kommenteeris Vilgats. "Ilmselt tuleb mõne aja pärast veel lisa - me kogu aeg areneme ja muutume."

"Me õnneks ei vihka - me vist vihkasime alguses ära," viitas Oja algusaastatele, kui nad Vilgatsiga koos töötama hakkasid. "Loomulik arengu osa," arvas Vilgats, et noorena aset leidnud erimeelsustest.

Samuti on lavapartneritel plaanis sügisel koos reisile minna. "See auk tuleb tekitada lihtsalt, et sinna lihtsalt ei pane ega võta vastu esinemisi," lausus Vilgats.