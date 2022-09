Räpina aianduskooli õpetaja öökülmadest: taimede katteloor võiks olla toestuse peal

"Peiulilled on ühed esimesed, mis lähevad - ilubataat samamoodi," tutvustas Aomets, millised lilled öökülmadega esimesena surevad. "Samuti ilunõgesed. Lemm-malts on õrnakene, aga ka daaliad."

"Külmaõrn on harilik kosmos ja pruudisõlg hakkab ka juba null kraadi juures kahjustuma," jätkas Aomets. "Samamoodi rebashein (amaranth - toim) ja päevalill. Kõik sellised liigid, kes looduses kasvavad paikades, kus öökülma praktiliselt ei esine - nemad on külmale vastuvõtlikud."

Aianduskooli õpetaja teatas, et külma eest kaitseb taimi katteloor, mida saab panna olenevalt külmast ühe- või kahekordselt peale. "Hea, kui katteloor on toestuse peal, et see ei oleks vastu lehti."

Aomets selgitas, et tavaliselt tulevad septembri alguses või isegi juba augusti lõpus esimesed öökülmad, mis osa lillesid välja suretab, kuid hiljem võivad soojad ilmad jätkuda. "Septembri lõpp võib olla väga soe."

Aometsa sõnul on pikas perspektiivis katteloori miinuseks taime kasvu pidurdumine ja kiirem haiguste levimine.