"Osooni" 30. hooaeg algab seiklusega Peipsi järve ääres

Esmaspäeva õhtul algab "Osooni" 30. hooaeg. Saatejuhid Kristo Elias ja Sander Loite rääkisid "Terevisioonis", et esimene saade hooajal on alati natuke teistsugune. Seekord võeti ette ligikaudu 200-kilomeetrine teekond Peipsi ääres. Läbi sõideti viis maakonda. Elias sõitis rattaga ja Loite sai proovida erinevaid veesõidukeid. Kuigi suvel on oluline puhata, üritasid nad sel perioodil palju lugusid teha. "Suvine loodus on Eestimaa pärl, see elusloodus on kõige rikkalikum," kommenteeris Elias.

Seiklus Peipsi ääres oli väga mitmekülgne. "Kui oled rattaga, seal küladevahel vaikselt, näed hoopis teisi kohti ja seda me üritame ka vaatajateni tuua," võrdles Elias rattaga seiklemist autosõiduga. "Mõte on ju tegelikult selles, et me saame kaardi peal aru, kus asub Peipsi järv, aga ometi me ei tea, kui suur ta siis päriselt on," rääkis Loite. Ta lisas, et teekond võeti ette, et hoomata paremini, kui suur ja muutlik on järv ning kui kirev on Peipsi rahvas.

"Osooni" saatejuhid on paljudes kohtades käinud, kuid siiski pakub Eesti loodus neile üllatusi. "Ise ka imestame vahel, et Eestimaa siiski pakub väga palju selliseid nurgakesi ja kohti uue pilguga, mida varem ei ole osanud vaadata," ütles Loite. Tema jaoks oli hea uudis see, et Lämmijärve kaluri sõnul pole kalu vähe, vaid on perioodid, millal neid on vähem. Lisaks oli Eliasel võimalus käia sibulakasvatajate juures. "Selline hoolitsus sibula eest ja hea looduslik olu seal, see teeb Peipsi sibula heaks," rääkis ta ja lisas, et kõike tehakse käsitsi.

"Tegelikult me räägime ikkagi "Osoonis" inimese ja looduse seostest, et kuidas inimene loodust mõjutab, sest ta mõjutab loodust aina rohkem," lausus Elias. Loite sõnul on see mõnes mõttes kurb tõdemus, kuid tema arvates on suuresti nende töö tõsta nii noorte kui ka vanemate inimeste teadlikkust looduse kohta.

"Osoon" on eetris esmaspäeviti kell 20.30.