Creative Arts Emmydel võidutsesid Adele ja The Beatles

Adele kontsert "One Night Only" võitis Creative Arts Emmydel viis auhinda: parim (ettesalvestatud) erisaade, parim kaameratöö, parim valgustus, parim helimontaaž ja parim videomontaaž.

Ka The Beatlesi lühisari "The Beatles: Get Back" võitis tseremoonial viis auhinda, k.a parim dokumentaalsari. Samuti tunnustati sarja parima helitöötluse ja -miksimise ning parima visuaali eest.

Lisaks tunnustati Creative Arts Emmydel kolme auhinnaga Super Bowli vaheaja erikontsert, kus esinesid Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blinge, Eminem, Kendrick Lamar ja 50 Cent. Nende erikontsert pälvis muuhulgas ka parima live-kontserdi ja parima produktsiooni auhinna.

Emmyde jagamise gala leiab Eesti aja järgi aset 13. septembri öösel.