The Weeknd kaotas hääle keset kontserti

Laulja oli oma hittloo "Can't Feel My Face" keskel, kui ta hääl katkes. Seejärel peatas ta kontserdi ja pöördus publiku poole. "See on mulle väga raske ja ma ei taha kontserti katkestada, kuid ma ei saa teile praegu anda seda, mida ma tahan teile anda," ütles The Weeknd.

"Ma hoolitsen selle eest, et kõigil oleks okei ja te saaksite oma raha tagasi ning ma annan teile peagi uue kontserdi," jätkas muusik. "Tahtsin lavale astuda ja isiklikult vabandada, mitte sotsiaalmeedias säutsudes teada anda," vabandas The Weeknd ning viitas sellele, et probleem häälepaeltega oli tal juba enne lavale astumist.

The Weeknd esines Los Angeleses enda tänavuse turnee raames, mis on eelkõige pühendatud tema viimasele albumile "Dawn FM" ja 2020. aasta albumile "After Hours".