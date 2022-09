Tartu mehed harrastavad Emajõe ääres magnetpüüki

Tartlane Mairo on Emajõe ääres köit vette loopimas käinud juba kaks aastat. Saaki on ta saanud kuhjades, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kõige eluohtlikum leid oli pommid, mis ma Emajõest leidsin. Relvaosad, relvad, tõukerattad, eelmine kord sain siit laevaankru. Enamus asju saad restaureerida ja maha müüa. 50/50 kasu igatpidi, värskes õhus olla ja loopida ja. Ma olen esimese magneti komplekti tagasi teeninud, aga see raha läks kohe uue ostmisele," rääkis Mairo.

Mairo sõnul on magnetpüük tema jaoks palju ägedam kui tavaline kalapüük.

Pühapäeval jäi juba esimese viske järel õnge otsa vana sukeldumisballoon.



"Muidugi tahaks nagu filmides ikka kullast kirstu leida," ütles Mairo.

Omajagu tähelepanu äratavad õngitsejad ka möödujatelt. "Siin käivad lastega pered, kõik käivad uurimas mis te teete," ütles Mairo.

Mairo sõnul on magnetpüüki nähtud TikTok-ist. Just telefoniäpist TikTok avastas uue põneva tegevuse ka sisulooja Edgart Jazõkov.



"Ma olen ka algaja, ma olen käinud magnet-fishingut tegemas täpselt nii palju nagu me videosid oleme teinud. Hetkel meil on kolm videot NoJoke kanalil, see on mu neljas kord," rääkis Jazõkov.



Paarikümne minutigajõudis jõest välja hunnik vanarauda. Nii aitavad magnetotsijad kaasa ka Emajõe puhastamisele.



"Kalameestele jällegi soovitusi olen andnud, et ma püüan ära, siis tulge pärast minu kohale kala püüdma. Sest magnet tõmbab jõe pealt selle kalasööda üles, siis kuuled kuidas kõik kohad on kalu täis," rääkis Mairo.