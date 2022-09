Tõnu Raadik infarktist: kui ma oleksin olnud üksinda rannas, siis me siin ei räägiks

Raadik kirjeldas, et aasta alguses Mehhikos saadud südameinfarkt sai alguse ujuma minemisest. "Ma ei kujutanud ette, et ookeanilained on teistsugused merelainetest. Kui hakkasin tagasi randa minema, siis avastasin, et ma ei saa seda teha, sest lained tõmbasid mind avamere suunas. Selleks, et nendest läbi saada ja randa jõuda, pidin võitlema hakkama, ja sain oma infarkti kätte," kirjeldas ta.

Valu rinnus hakkas Raadik juba vees tundma ning randa jõudes ei tahtnud valu kuidagi ära minna. Raadik on veendunud, et kui ta oleks tol päeval olnud üksinda, mitte koos oma elukaaslase Anniga, poleks ta pühapäevasesse saatesse jõudnud.

"Ann ikkagi elustas mind ja kui ma silmad lahti tegin, siis ta toibutas mind. Kuidas ta mu ellu tagasi sai, seda ma ei märganud."

Randa saabunud kiirabi ei viinud muusikut tema enda palvel kohe haiglasse, sest mees uskus, et tal pole midagi tõsist viga. "Läksin omal jalal apteeki, sealt saadeti mind apteegi kõrval asuva kardioloogi juurde ning tema saatis mind kohe haiglasse. Haiglas tehti kardiogramm ja selgus, et kõik on väga halvasti," rääkis ta.

"Hommik Anuga" 4. septembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Esialgu ei saadud ühendust ka Raadiku kindlustusfirmaga, kuid kui kontakt tekkis, öeldi esialgu, et nemad Raadikule vajalikku südameoperatsiooni ei tasu. Selleks, et haigla Raadikule operatsiooni teeks, oli vaja raha või kindlustuselt garantiikirja. Kuna viimast kohe ei saadud, tegi Raadiku kasutütar sotsiaalmeediasse abipalve, et kokku koguda 75 000 eurot, mida haigla tegutsema hakkamiseks vajas. Kolme tunniga saadi vajaminev raha kokku. "Minu jaoks oli ja on see siiamaani ime," tõdes ta.

Operatsioon, mis muusikule Mehhikos tehti, kestis kokku kümme tundi. Tänaseks on Raadik infarktist ja operatsioonist taastunud ning mehe sõnul on ta tervis hea. Viiuli võttis ta esimest korda kätte kolm kuud pärast operatsiooni. Kuigi esialgu tundus pilli mängides, et ta ei oska seda enam teha, sai muusik pillitunnetuse ruttu tagasi.

"Kui sa oled ikka tükk aega eemal olnud, siis organism õpib natukest aega kõiki neid asju uuesti tegema, aga ma arvasin, et viiuli mängimise tajumine võtab kauem aega."

Peagi ilmub Raadikul uus plaat ning muusiku sõnul on see tänuplaat inimestele, kes talle operatsiooni jaoks annetusi tegid. "Ma mõtlesin, et kuidas ma neid inimesi tänan, ning ainuke variant on teha muusikat, mida ma oskan," sõnas ta.