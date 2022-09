Marju Länik: keegi pole jõudnud mind tundma õppida

Länik sõnas, et inimene, kes teda kõige paremini tunneb, on tema ise. Kuigi inimesi, kes teda rohkemal ja vähemal määral tunnevad on, siis kedagi, kes teda täielikult tunneks ei ole. Põhjuseks on Läniku sõnul pidev esinemistega seotud reisimine.

"Aastakümneid tagasi oli nii, et ma olin nädalate ja kuude kaupa ära ning vahel olin aastas pisikeste vahedega Eestis kokku kaks ja pool kuud, kahe ja kolme päeva kaupa. Keegi pole jõudnud mind nii palju tundma õppida, isegi mu eksabikaasa," kirjeldas ta.

"Hommik Anuga" 4. septembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kuna Läniku eksabikaasa on samuti muusik, ei olnud neil isegi abiellumiseks aega. "Alguses oli mõte, et abiellume 16. juulil – Mati ostis sõrmused ära ja lasi kuupäeva sisse graveerida ning siis ta tuli ja ütles, et ta peab Muusik Seifiga 16. juulil Barnauli sõitma ning me peame pulmad ikka 15. juulil tegema. Läksime ja tõstsime kõik kuupäevad ümber ning siis selgus, et Barnauli sõitu ikka ei tule ja saame 16. juulil abielluda," meenutas ta.

Länik ei leia, et ta oleks oma isikliku elu lavaelu ohvriks toonud, sest laulmist ja kontsertide andmist on ta alati suurima heameelega teinud. "See on see, mida mulle on alati teha meeldinud ja mida ma armastan. Ma pole seda kunagi vastumeelselt teinud ning sellepärast ei ütle ma mitte kuidagi, et oleksin midagi selle ohvriks toonud," tõdes Länik.

