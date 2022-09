Piret Järvis-Milder lapsega reisisarja tegemisest: oli hetki, kus närvid ei pidanud nii hästi vastu, kui oleks võinud

Sel pühapäeval on "Hommik Anuga" hooaja esimeses saates külas Piret Järvis-Milder, Egert Milder ja Milli Milder, kes kolisid möödunud talvel neljaks kuuks Taimaale ning sealsest elust reisisarja tegid. Piret ja Egert tõdesid, et väikelapsega sarja tegemine oli paras proovikivi.

Laupäeval jõuab ETV eetrisse perekonna Tais filmitud reisiseriaali esimene osa. Nii Egerti kui Pireti sõnul oli lapsega reisimine ja samal ajal sarja filmimine paras väljakutse, sest arvestada tuli lapse nutuhoogude ja uneaegadega. Piret meenutas, et kuigi kõige keerulisemad emotsioonid on ajaga kaduma hakanud, siis vahel siiski lõid lained pea kohal kokku. "Oli neid hetki, kus närvid ei pidanud nii hästi vastu, kui oleks võinud," tõdes ta.

Piret meenutas, et üks hirmsamaid kogemusi reisi vältel oli viibida hotellis, mida ahvid ründasid. "Umbes 40 ahvi tuli ning nad vallutasid selle hotelli fassaadi –käisid rõdude peal ja võtsid inimeste riideid ning toitu. Meie jõudsime oma rõduuksed napilt kinni panna," kirjeldas ta.

"Hommik Anuga" 4. septembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kõige suurem kõhklus seoses sarja tegemisega tekkis Egertil ja Piretil oma lapse ekraanile toomisega, kuid lõpuks leidsid nad, et seda saadet ei ole võimalik nii teha, et Milli kuskile peale ei jää. "Seni kuni ta on selline pisike ja teda ei saa pikaks ajaks üksinda koju jätta, siis ta lihtsalt on sunnitud meiega kaasa tegema neid asju, mida meie teeme. Üks hetk, kus ta räägib ja otsustab oma asjade üles ise rohkem, siis loomulikult kui ta ütleb, et ta ei taha nendes asjades osaleda, siis nii on," märkis Piret.

Samas usub Egert, et kunagi on hea ja uhke tunne lapsele näidata, kus nad käinud ja mida teinud on. "Ma usun, et ta ei pea pikka viha, et me ta kaamera ette tõime," sõnas ta.

"See oli üks asi, mis rääkis tema kaasamise kasuks, et tegelikult talle endale jääb nii lahe mälestus. Muidu ta ju seda vanust ei mäleta, aga nüüd ta saab järele vaadata, milline ta oli ja mida ta tegi. See on see väga positiivne külg selle kõige juures," lisas Piret.

"Pea ees vette. Tai kunigriigis" on ETV eetris laupäeviti kell 20. "Hommik Anuga" on eetris igal pühapäeval kell 10.