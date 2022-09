Louis Tomlinson avaldas uuelt albumilt singli "Bigger Than Me"

Suurbritanniast pärit laulja ja laulukirjutaja Louis Tomlinson avaldas oma sügisel ilmuvalt albumilt "Faith in the Future" muusikavideoga singli "Bigger Than Me".

Tomlinson, kes kuulus ka poistebändi One Direction, sõnas, et on alati üritanud elada tagasihoidlikku ja normaalset elu, kuid avaliku elu tegelasena tuleb tal mõista, et tal on oma kuulajate ees vastutus. "Mõistsin kontserte andes kui palju need mu fännedele tähendavad ja kuidas kõik, mida ma teen, on minust suurem," kirjeldas ta laulu tagamaid.

Loo autoriteks on lisaks Tomlinsonile Rob Harvey ja Red Triangle, "Bigger Than Me" produtsent on Mike Crossey.

Tomlinsoni 14-looline teine sooloalbum "Faith in the Future" jõuab avalikkuse kõrvu 11. novembril.