Ava Max avaldas uuelt albumilt singli "Million Dollar Baby"

Pala on LeAnn Rimesi loo "Can't Fight The Moonlight" interpolatsioon ning osutus juba enne ilmumist menukaks TikToki platvormil, mille videotes tegi kaasa ka Rimes. "Million Dollar Baby" saabus koos muusikavideoga, mille režissöör on Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney).

"Kui ma oma uut albumit kirjutasin, oli mul elus väga raske aeg – südamevalu ja lihtsalt palju kurbust," rääkis Ava. "Ma panin sellele loole pealkirjaks "Million Dollar Baby", et tuletada endale meelde oma eneseväärikust, ja kirjutasin just sellised sõnad näitamaks ka teistele, et suudad ületada ja saavutada kõike, kui seda väga soovid."

Ava alustas uue albumi "Diamonds & Dancefloors" teekonda esimese singliga "Maybe You're The Problem", mille muusikavideole on tänaseks kogunenud üle 20 miljoni vaatamise. "Maybe You're The Problem" järgnes Ava koostööle DJ Tiëstoga lool "The Motto", mis jõudis Billboardi edetabelis tantsumuusika paremikus ka esiviisikusse, teenides samal ajal kogu maailmas ligi 835 miljonit kuulamist. "The Motto" ametliku muusikavideo lavastas Christian Breslauer (The Weeknd, Lil Nas X, Doja Cat) ning hetkel on sellel YouTube'i platvormil üle 94 miljoni vaatamise.

"Diamonds & Dancefloors" järgneb Ava debüütalbumile "Heaven & Hell", mis on Ameerika Fonogrammitootjate Liidu kuldsertifikaadiga album ja globaalselt kogunud üle 8,5 miljardi kuulamise, samuti kuld- ja plaatin sertifikaate enam kui tosinas riigis. Ava Maxi on kiitnud mitmed väljaanded nagu Vogue, Rolling Stone, Vanity Fair, Billboard ja Paper ning samuti nimetati ta Forbes ajakirja 2021. aasta "30 Under 30" ihaldatud nimekirja.