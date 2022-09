Vanilla Ninja kontserdile on oodata fänne ka Austraaliast, Poolast ja Saksamaalt

Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder rääkisid R2 hommikuprogrammis, et kontserdil tuleb esitamisele 13 parimat pala. "Ainult singlid, ainult hitid ja need lood, mida ma arvan kõige rohkem Vanilla Ninjalt armastatakse," lausus Kuurmaa.

Kontserdil saab Järvis-Milder taaskord kitarri mängida. Ta rääkis, et oli pabinas, sest pidi kõik akordid meelde tuletama ja polnud kindel, kas suudab neid lugusid mängida. "Aga õnneks on inimesel lihasmälu ja päris palju oli kuskil alateadvuses olemas. Ei olnud see protsess nii keeruline, kui ma kartsin," lausus ta.

Vanilla Ninjal on kaasas ka bänd. "Need samad sellid, kes meid tegelikult on ka varem toetanud laval," kommenteeris Kuurmaa. Lisaks on neil seekord ka taustalauljad.

"Väga kaugetest ilma nurkadest on siia kokku sõidetud," rääkis Järvis-Milder. Tema andmetel on vähemalt üks suur fänn tulemas Austraaliast. Kuurmaa lisas, et kindlasti tuleb fänne ka Poolast ja Saksamaalt. "Eks me siis teeme seal käte lugemise, et oleks hiljem endal ka selge," ütles ta.

"Täpselt ei teagi, kuidas meil hetkel hakkab siin edasi minema. Produtsent tegeleb vist uue loomingu kirjutamisega ja on seda teinud mõnda aega. Eks siis ole näha ja kuulda, kuidas edasi asjad liiguvad," rääkis Järvis-Milder Vanilla Ninja tulevastest plaanidest.