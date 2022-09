Leslie Feist loobub tuurist koos Arcade Fire'iga

Oma sotsiaalmeedia kontol tehtud avalduses sõnas Feist, et kuigi ta ei saa seksuaalse väärkohtlemisega seotud probleeme tuurilt lahkumise või tuuril jätkamisega lahendada, on ta otsustanud, et ta ei saa tuuri koos Arcade Fire'iga jätkata.

"Meil kõigil on oma lugu, mis ulatub ebatervest mehelikkusest või naistevihkamisest kuni füüsilise, psühholoogilise, emotsionaalse või seksuaalse rünnakuni. See olukord puudutab meie kõigi elu. Ma ei ole täiuslik ja see väljendub ka selles otsuses, kuid olen kindel, et parim viis oma bändi ja meeskonna ning mu perekonna eest hoolitsemiseks on eemalduda sellest tuurist," kirjutas ta.

"Meil on väga kahju, et Leslie läks koju, kuid mõistame ja austame tema otsust täielikult," vastas Arcade Fire Feisti avaldusele.

27. augustil süüdistasid Pitchforki avaldatud uudises neli inimest Arcade Fire'i juhti Win Butlerit seksuaalses väärkäitumises. Butler kaitses end, öeldes, kõik need suhted olid kõik vastastikused.