Jüri Muttika katsetas ainulaadset rattaringi

Jüri Muttika sõnul tundub teenus ideaalne nendele, kellel on rongilt maha astudes vaja mõnele Aegviidu kandis asuvale sõbrale külla vändata. "Kruusa peal meenutab vähe kiirem sõit pesulaual liu laskmist," rääkis ta. "Tagumik on küll pisut kange, aga hea tuju on garanteeritud," võttis Muttika oma kogemuse kokku, "Ma nägin kalu, nägin jõge, nägin maailma kõige sirgemat kruusateed."

Kõrvemaa rattaring on umbes 150 kilomeetrit pikk. Anija valla arendusjuhi Meeli Kuul sõnas saates "Ringvaade suvel", et rattaring läheb natukene Kõrvemaa piiridest välja. Rattapunktid on Anija vallas, Kuusalus, Jõelähtmes, Kostiveres ja Kosel. Kuul rääkis, et neil on palju usku ja lootust tulevikuperspektiivi, sest projekt on huvi pakkunud inimestele ka mujalt Eestist. Ta lisas, et esimesel aastal oli neil ligikaudu 700 rendisessiooni, nende seas ka korduvad sessioonid.

Ratast on võimalik laenutada ühest punktist, sõita paarkümmend kilomeetrit edasi ja jätta see järgmisesse laenutuspunkti. Ratta lukust lahti tegemiseks ja sõidu alustamiseks peab skaneerima ratta lenkstangil olevat QR-koodi. Kui rattaga juhtub midagi, näiteks rehv läheb katki, siis on võimalik helistada rattaringi info telefoninumbrile ja hädasolijale tullakse appi.

Anija valla sporditegevuse korraldaja Oskar Tammejõe sõnul saab rattaringil avastada kõiki Kõrvemaa võlusid: metsad, järved, rabad, sood. Ta soovitab kasutada soojadel hilisõhtutel võimalust minna rabajärve ujuma.