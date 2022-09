Mahavokil ilmus koos Jarek Kasariga laul "Mängude aeg"

Loo muusika autorid on Heini Vaikmaa koos poja Taaviga ning sõnad kirjutas Jarek Kasar.

Hoogne lugu kutsub üles pühendama argitoimetuste kõrvalt rohkem aega lastele. Jarek Kasar leiab, et uue kooliaasta alguses on selle sõnum eriti aktuaalne.

"End puhkusehooaja lõppedes ilmutavas kooli- ja töörutiinis kipub lastega kvaliteetaja veetmiseks võimaluste leidmine üha raskem olema. Alati on ju kuskil mõni tähtsam tegevus," rääkis Kasar. "Mida vanemad on lapsed, seda kergemini leiavad nad endale ka iseseisvalt tegevust ning võib tekkida illusioon justkui lapsed kasvaksid ise. Aga kas tahvelarvuti suudab asendada aega vanematega?"

Ka loo muusika autor Heini Vaikmaa leiab, et loo sõnum on tehnoloogiaajastul oluline: "Nutiseadmed mängivad suurt rolli nii laste kui ka nende vanemate elus. Selleks, et kogu pere pilgud ekraanilt eemale saaks, tuleb teadlikult vaeva näha."

Laste- ja olmeelu ühildamine on proovikiviks kõigile looga seotud osapooltele. Jarek Kasari kodus kasvab kaks kooliealist poega, Taavi Vaikmaa on kaheaastase tütre isa ning Heini Vaikmaa naudib vanaisa staatust. Ka teised Mahavoki bändiliikmed hoolitsevad vanemate või vanavanemate rollis värske järelkasvu sirgumise eest.