Tiit Pruuli: ma ei viitsi suhelda inimestega, kes on minust rumalamad

"Mul on mõnikord piinlik, et ma ei viitsi ega taha endast rumalamate inimestega suhelda, kuigi peaks ja see oleks väga õilis. Ma tahtsin kunagi küll õpetajaks saada, pedagoogi geen on emast tõenäoliselt sees, aga pigem tahan korjata enda ümber inimesi, kes mind arendavad oma tarkuste ja oskustega," selgitas ta ning lisas, et teda inspireerivad inimesed, kes midagi temast paremini teevad.

"See tekitab tahtmise ka midagi ägedalt ja hästi teha," ütles ta.

Pruuli sõnul on ta tüdinenud reisimehe identiteedist: "Kui ma kellegagi kokku saan, keda pole tükk aega näinud, siis hakatakse kohe küsima, kus sa reisinud oled viimasel ajal. Ma olen sellest reisimehe identiteedist ausalt öeldes natukene väsinud. Ma oskan ja isegi tahan maailmas teisi asju rohkem teha kui reisida, mis on loomulikult ka oluline. Aga mis mind väga inspireerib, on uudishimu — kogeda asju, mida ei ole veel kogenud, saada teravaid emotsioone."

Saatejuht Priit Kuuse palvele kõneleda asjadest, mis vaimustavad, vastas Pruuli, et need muutuvad elu jooksul ning nooruses ei kujutanud ta ette, et võiks istuda tundide kaupa vaatlustornis ja jälgida, kuidas loomad tulevad Aafrika savannis ühe loigu äärde jooma. Pruuli tunnistas, et tema kärsitu loomusega oli see alguses vastuolus, kuid talle tundub, et eaga on tekkinud rahulikum vaatlemisvõime.

"Aga ma ei kujutanud kuni möödunud suveni ette, et võiksin sama teha Fääri saarte rannakaljudel lindudega. Linnumaailm oli mulle täiesti võõras ja tundmatu, aga ma avastasin, et olen võimeline vaimustuma vaadates, kuidas lunnid lendavad kaljude kohal, kuidas nad vette laskuvad, kuidas nad, natuke halvad lendajad, veest õhku tõusevad. On asju, mida sa võid vahtida korduvalt ja korduvalt ja ikka on põnev," kinnitas ta.

Vikerraadio suvesari "Maitse asi" on nüüdseks lõppenud. Saate arhiivi saab kuulata siit. Sarja autor on Priit Kuusk.