Aparaaditehases toimub esimest korda debüütalbumite päev

Debüütalbumite päev on kohtumispaigaks alustavatele muusikutele ning muusikamaailmas juba kogenud tegijatele. Päeva jooksul esitavad oma debüütalbumeid viiuliduo Leik ning bändid Think Twice ja Minimal Wind.

Lisaks kontsertidele annavad seminare mänedžer Henrik Ehte, kes räägib mänedžeri rollis bändi brändimisel, kommunikatsioonispetsialist Liina Tammepõld, kes õpetab, kuidas oma loominguga kuulajateni jõuda, ning Hooandja nõustaja Jelena Žovnikova, kes jagab nippe selle kohta, kuidas Hooandjas edukaid projekte luua.

"See on täiuslik koht, kus ühe päevaga oma bänditegemise teadmised järgmisele tasemele viia," sõnas bändi Minimal Wind kitarrist Paula Pajusaar.