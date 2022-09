Astrid Kannel on kiirustanud koju AK-d vaatama, unustades, et luges ise äsja eetris uudiseid

Kannel rääkis Maalehele antud intervjuus, et alati ei suuda ka tema kaamera ees särada. "On päevi, kus kõik väsime ja käime tühja pilguga. Kui aga sinu peal on palju prožektoreid ja kaamera, siis lihtsalt võtad ennast kokku. Ka siis, kui tuju on erakordselt halb," kirjeldas ta.

"Aga töölt lahkudes sulgen uudistemaja ukse ja algab minu elu. On juhtunud, et kiirustan koju, et näha ka "Aktuaalset kaamerat", olles juba unustanud, et ise just lugesin seal uudiseid," lausus Kannel.

Välismaal uudiseid tehes teadvustab Kannel endale, et esindab mingil moel seal Eestit ning mõtleb hoolega, kuidas käituda. "See peaks olema iga eestlase suhtumine. Meid on nii vähe ja selle võrra on igaühe sõna kaal suurem."

ETV sümboliks Astrid Kannel ei pea ning pole seda kunagi tajunud: "Elan rahulikult oma elu, ei vaeva oma pead ikooniks olemisega."