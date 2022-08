ETV sügishooaeg näitab Eesti elu kõikides värvides

Kui esimesed märgid telesügise algusest on koos "Terevisiooniga" juba ETV ekraanile jõudnud, siis täissammul stardib sügiskava 5. septembrist. Algav telesügis pakub sissevaadet Eestis ja maailmas toimuvasse ning hoiab meele erksana kvaliteetse meelelahutusega. Tulemas on nii kodumaise spioonidraama "Reetur", "Orkestri mängude" kui ka "Ühe maja loo" teine hooaeg, Eesti elu erinevaid tahke avavad "Siin me oleme" ning "Tanel ja kanad" järjed, eksootilistesse seiklustesse sukelduvad perekond Milderid uues saatesarjas "Pea ees vette. Tai Kuningriigis". Loodusampse pakub kolmapäevade lühilugude sari "Eesti imelised maamärgid" ja kultuurikilde neljapäevane lühisari "Kunstihetk".

Üllatusi pakub ETV ka saatejuhtide näol, sest kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel Owe Petersell, "Maahommikuga" on liitunud Kerli Dello ja uue saatega tuleb vaatajate ette Vladislav Koržets. "Terevisioonis" on esimese tuleproovi saanud juba Juhan Kilumets.

ETV on kohal kõikidel olulistel sündmustel. 16. septembril tähistavad ETV ja ETV2 tele- ja filmiinimeste pidupäeva, kui toimub Eesti filmi- ja teleauhindade (EFTA) gala. Sügis toob tele-ekraanile veel teisigi pidulikke kohtumisi nagu rahvusvaheline muusikapäev, ettevõtlusgala ja õpetajate gala. Samuti stardib sel sügisel ETV ekraanil "Ajujaht".

Kireva filmi- ja sarjasügise avab 7. septembril Marju Länikust valminud portreefilmi "Marju. Südame kutse" esilinastus. Sarjasõpru rõõmustab ETV krimireedete, draamateisipäevade, ajastuhõnguliste laupäevade ja pinevate pühapäevadega.

Suve- ja sügiskava mõtteliseks keskpunktiks on 1. september, mis annab tooni ka telekavas. Teadmistepäeva puhul toob ETV ekraanile uhiuue dokumentaali "Sellest saab meie suvi", mille peategelasteks on tavalised eesti noored Karit, Doris, Joonas ja Fred, kes on lõpetamas 12. klassi ja astumas samme iseseisvuse suunas. 1. septembri erikavasse kuulub ka Stefani südasuvine kontsert Tartus ning Vabariigi Presidendi tervitus kooliaasta alguse puhul. Teadmistepäev tähistab ka saatesarja "Uudishimu tippkeskus" uut algust.

"UUDISHIMU TIPPKESKUS"

Uus hooaeg. Alates 1. septembrist, neljapäeviti kell 22.35.

Viies hooaeg näitab erakordseid inimesi ja maailma kõige põnevamaid uurimisteemasid. Selgitame välja, miks Beethoven Tallinna igatsevaid kirju saatis, kuidas loomi õnnelikuks teha, mis nipiga Tartus rahvusvaheline antikehaäri püsti pandi ja mida me nõukogude ajast veel mäletada ei oska. Saatejuht on Maarja Merivoo-Parro.

"MAAHOMMIK"

Alates 3. septembrist, laupäeviti kell 10. Uus saatejuht Kerli Dello.

"Maahommik" jätkab ka sel sügisel Eesti elu tutvustamist kogu selle kirevuses, kuid seda uue saatejuhi Kerli Dello eestvedamisel. Mööda Eestimaad sõites uuritakse, kes kuidas maal elab ja mida hindab. Jätkuvalt saab saates nippe ja nõuandeid nii kodukõpitsemiseks kui ka aiatöödeks. "Maahommiku" kaasautoritena teevad sel hooajal kaasa Mari Fleming, Heleri All, Eva Luigas ja Marit Ummelas.

"TANEL JA KANAD"

Teine hooaeg, alates 3. septembrist, laupäeviti kell 19.30.

Pealinnas läbipõlenud noored Tanel ja Liisa kolisid Saaremaale, et luua endale unistuste elu. Möödunud aastal saigi saarele ehitatud kanala ja nende unelmate maja. Kuid see oli alles maaelu tagasihoidlik algus. Iga päev vaatab Saaremaa kanapidaja Tanel Tang tõtt pankrotiohuga ja otsib aktiivselt viise, kuidas maale kolimist õigustada.

Tanel ja kanad Autor/allikas: Valmar Voolaid

"PEA EES VETTE. TAI KUNINGRIIGIS"

Uus sari. Alates 3. septembrist, laupäeviti kell 20.

Muusikutest abielupaar Egert Milder ja Piret Järvis-Milder on alati olnud suured reisisõbrad. Kahe aasta eest liitus perega tütar Milli ning möödunud talvel otsustati võtta ette esimene pikem reis kolmekesi. Nii suundutigi neljaks kuuks Eestist 8000 kilomeetri kaugusel asuvasse eksootilisse Tai Kuningriiki, kus lisaks maailma kaunimatele randadele, rikkalikule kultuurile ja kustumatutele gurmeekogemustele ootas perekonda ees veel hulgaliselt seiklusi ja sekeldusi.

"ÜHE PERE MUUSIKA"

Uus sari. Alates 4. septembrist, pühapäeviti kell 9.15

Veel enne, kui Reet Linna naaseb ekraanile "Prillitoosiga", teeb ta tutvust perekondadega, keda ühendab muusika. Kui vanaisa mängis pilli, siis teeb seda sageli ka poeg või pojapoeg, kui ema laulis kauni häälega, teevad seda ka tütar ja tütretütar. Mis vägi on muusikas, et seda nii armastatakse ja seda armastust peres põlvest-põlve edasi antakse? Esimeses saates lähme külla suvisele juubilarile Katrin Karismale, kes koos näitlejast ja lauljast tütre Piret Krummiga oma pere muusikast räägivad.

"SIIN ME OLEME"

Teine hooaeg. Alates 5. septembrist, esmaspäeviti kell 20.

"Siin me oleme" on tagasi, et küsida, kuidas teil läheb? Teisel hooajal uurib saatejuht Mirjam Mõttus, millised teemad just nüüd kaasmaalasi kõige enam puudutavad. Milliseid nutikaid lahendusi on kasutusele võetud energiakriisist võimalikult tervena väljatulemiseks, kuidas mõjutab elukalliduse tõus perekondade elu ning mismoodi elada, kui puudus on elementaarsest joogiveest.

Mirjam Mõttus Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

"EESTI IMELISED MAAMÄRGID"

Uus sari. Alates 7. septembrist, kolmapäeviti enne "Pealtnägijat".

Lühisarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eestimaa loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest. Igaühel on neis lugudes võimalus avastada enda jaoks midagi uut või tunda siirast äratundmisrõõmu. Imelisi maamärke nagu Äntu allikas, Purekkari neem, Viru raba või vooresid tutvustavad Marju Kõivupuu, Kadri Voorand, Keiti Vilms, Timo Palo, Romet Vaino ja teised.

"KALALE!"

Uus sari. Tulekul oktoobris.

Eesti vetes elutseb umbes 75 kalaliiki ja rannaaladel on kaluri amet endiselt au sees. Ometi püütakse Eestis kala kordades rohkem kui ära jõutakse süüa. Sel sügisel läheme koos kalakorüfee Vladislav Koržetsiga külla peredele, kes on kalapüügiga tegelenud põlvkondade kaupa, tunnevad Eesti vete kalu läbi ja lõhki ning oskavad neist ka hulganisti maitsvaid roogi valmistada. Saadetes saab tuttavaks tublide kaluritega ja kuulata lõbusat kalamehejuttu ning võib kindel olla, et ka neil, kes varem kalaroogi süüa tahtnud pole, jookseb saate lõpuks suu vett.

"ÜHE MAJA LUGU"

Teine hooaeg tulekul sügisel.

Eestimaa on täis põnevaid maju, mis ühe hooajaga otsa ei saanud. Teisel hooajal võetakse ette kaheksa erilist maja, nende seas hooneid, mida iga eestlane näinud (näiteks riigikogu hoone Toompeal), saates on ka kohti, mis võivad suuri üllatusi pakkuda. Näiteks viiakse vaataja Hara sadamasse, ainulaadsesse Tartu Pauluse kirikusse ja vanasse anatoomikumi, milles on meditsiini õpitud aastasadu. Saatejuht on Owe Petersell.

"ORKESTRI MÄNGUD"

Teine hooaeg tulekul sügisel.

Hoogsas muusikamängus kohtuvad ka teisel hooajal tipporkestrid, solistid ja nutikad muusikasõbrad. Margus Saare juhtimisel räägitakse lustakaid lugusid, lauldakse ja püütakse leida vastuseid nii kõige kummalisematele kui ka raskematele klassikalist muusikat (aga mitte ainult) puudutavatele küsimustele.

"REETUR"

Teine hooaeg tulekul sügisel.

Kodumaise spioonidraama "Reetur" teine hooaeg jätkab Alfred Vindi (Tambet Tuisk) käekäigu jälgimist. Käibel on euro, peategelane Alfred Vint on kogunud riigiaparaadis rohkem austust ja paguneid, ent riigireetmine pole tema elust kadunud. Edu on muutnud teda julgemaks, sihikindlamaks ja kalgimaks. Lisaks Tambet Tuisule astuvad teises hooajas üles näitlejad Tiina Tauraite, Eva Koldits, Mart Nurk, Ott Aardam, Erki Laur, Margus Jaanovits ja Maarja Jakobson. Stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Ove Musting, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning produtsent Jaan Laugamõts.

"AJUJAHT"

Uus hooaeg tulekul sügisel.

Äriideede konkurss ja kiirendiprogramm "Ajujaht" tuleb taas ning alustab ETV ekraanil oma 15. hooaega võimsamalt kui kunagi varem. Teleekraani vahendusel toome teieni kõik, mis aitab tulevasi ükssarvikuid kasvatada. Mängus on üle 300 000 euro suurune auhinnafond. Saatejuht Kristo Elias.

