93-aastane lehelugeja Kalju Konsin: ma olen harjunud, et mul on Eestist terviklik ülevaade

93-aastane Kalju Konsin on igal hommikul Tartu Ülikooli raamatukogus kohal juba enne raamatukogu avamist. Raamatukogus ajalehti lugemas käiv Konsin sõnas, et on harjunud sellega, et tal on Eestist terviklik ülevaade.

Tartu Ülikooli raamatukogu kommunikatsioonijuht Herdis Olmaru märkis, et on veel üksikuid, kes sageli raamatukogus käivad, kuid ainsana on iga päev kohal vaid Konsin. Olmaru sõnas, et raamatukogu tegevusi planeerides mõeldakse tihti ka Konsini peale – näiteks pandeemia ajal, mil raamatukogu mõtles välja süsteeme, kuidas lugejatele raamatuid laenata, mõeldi ka sellele, mis Konsinist saab. "Ta tuleb meile paratamatult meelde," tõdes ta.

Konsin kirjeldas, et ajalehe lugemist alustab ta lõpust – nimelt soovib ta teada, kellel sünnipäev on. Mitmetunnine lehelugemine algab Eesti lehtedega, lugedes läbi nii suuremad väljaanded kui ka väiksemad maakonnalehed. Seejärel liigub ta välismaiste lehtedeni, lugedes nii saksa-, inglis- kui ka prantsuskeelseid väljaandeid. Uudised, mis Konsinile eriti olulised tunduvad, paneb mees oma vihikusse kirja.

Selle taga, et ka kõik maakonnalehed läbi saavad loetud, on Konsini sõnul soov Eestist terviklikku ülevaadet omada. "Ma olen ju kõik need kohad etnograafiliste ekspeditsioonide käigus läbi käinud. Ma tahan need kohad mälus taastada," kirjeldas ta.

Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru sõnul on Konsin erakordne lugeja, sest ta on lugeja, keda huvitab elu. "Vaadates kõike seda, mille vastu ta huvi tunneb ja kuidas ta elu ja inimesi armastab, siis ma ütlen, et vaim on see, mis inimest hoiab. Hoiab teda eluga nii ilusas, elusas ja tegusas kontaktis. Meil kõigil on Kalju Konsinist väga palju õppida," kirjeldas Aru.