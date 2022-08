ETV2 ekraanile jõuab koostöös Comedy Estoniaga valminud "Koomikud & küsimused"

Saade on inspireeritud Briti televisiooni klassikalisest formaadist, kus läbiv roll on huumoril, küsimustel ja stuudiopublikul.

Saadet juhivad Karl Alari Varma ja Kaspar Kikerpill ning kahe võistkonna pead on Mikael Meema ja Sander Õigus, kelle tiimides leiab põnevaid tegijaid Eesti kultuuriruumist. Esimestes saadetes on Sanderil ja Mikaelil abiks Joosep Järvesaar, Mattias Naan, Kristel Aaslaid, Marta Laan, Ott Sepp, Kristjan Lüüs, Estoni Kohver ja Põhja-Korea.

Nii koomikud kui ka külalised peavad vastama küsimustele, mis ei ole kuidagi seotud päevakajaliste teemadega. Punkte jagatakse nii naljaka mõttekäigu kui ka õige vastuse eest. Saalis on võtete ajal publik, kes annab osalistele mõista, kas tegemist on hea naljaga või mitte.

"Saade ja show on kindlasti erinevad kogemused. Saade on 30 minutit pikk ja show kestab pea kaks tundi. Meile kõige olulisem selle projekti juures on tuju hoidmine nii endal kui ka publikul. Saade peab olema laetud positiivse energiaga. Koomikutena saame energiat oma publikult. See on ka põhjus, miks tahame seda teha teatrilaval, mitte telestuudios," rääkis Kaspar Kikerpill.

Saadete salvestused toimuvad 31. augustil ja 1. septembril, kuhu oodatakse ka publikut.