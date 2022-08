Chris Rock loobus väidetavalt tulevase Oscari-gala juhtimisest

Tänavu Oscarite jagamist juhtinud ja Will Smithilt laval kõrvakiilu saanud Chris Rock sai väidetavalt kutse ka 2023. aasta Oscari-galal üles astuda, kuid loobus sellest.

Koomik rääkis pühapäeval Arizonas antud etendusel, et auhinnagala organiseerijad palusid tal õhtujuhtimine taas enda õlule võtta. Varem on Rock selles ametis olnud ka 2005. ja 2016. aastal, kirjutab The Guardian.

Tänavu juhtus Oscarite jagamisel intsident, kui Chris Rock tegi laval nalja näitleja Will Smithi abikaasa üle ning sai seejärel Smithilt kõrvakiilu. Rock ütles pühapäeval, et uuesti auhinnagalal ülesastumine oleks nagu kuriteopaigale naasmine.

Oscarite korraldusmeekond pole koomiku väiteid õhtujuhi ameti kohta kommenteerinud.

Aprillis keelati Will Smithil auhinnagalal osalemine järgmiseks kümneks aastaks.