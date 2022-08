WTA pallilaste koolitusjuht: me ootame, et nad täidavad seda ametit veatult

Septembri lõpus toimub esmakordselt Tallinnas rahvusvaheline naiste tenniseturniir. Turniiril on oluline roll pallilastele, kelle ülesanne on olla võistleja ja kohtuniku abiline ning tagada, et tennisepallid on õigel ajal õiges kohas. Selleks, et pallilapsed turniiriks parimas töövormis oleksid, korraldatakse neile treeningpäevi.

WTA pallilaste koolitusjuht Evelin Vaino sõnas, et pallilaste treeningpäevad on hoogsad ning nende käigus korraldatakse katseid, mis arendavad laste rektsioonikiirust, vastupidavust ja oskust pingega toime tulla.

Vaino kirjeldas, et hea pallilapse oskab tennisepunkte lugeda, on kiire ning abivalmis. "Meie eesmärk on teha nii, et nende töö sujuks ideaalselt. Me ootame, et nad täidavad seda ametit veatult ning kaks asja, millega me neid hirmutame, on see, et nad veeretavad palli punkti ajal või kukutavad palli mängu ajal maha," kirjeldas ta.

Tennisist Lissi Kubre märkis, et ideaalne pallilaps on selline, kes ei tekita mängijale ühtegi lisapretensiooni ning teeb seda, mida on talle õpetatud. Kubre sõnul on pallilaste puhul kõige hullem see, kui nad kukuvad või tennisepalliga keset mängu pihta saavad, sest kiirus, millega pall lendab, on väga suur.

Tallinnas toimuvale turniirile soovis pallilapseks saada enam kui 200 last, kelle seast valiti välja 60. Lapsed sõnasid, et kandideerisid pallilasteks seetõttu, et see on Eestis harukordne võimalus ning pakub vaheldust ka igapäevastest tennisetreeningutest. Enim muretsevad pallilapsed selle üle, et veeretavad mängijatele palli valel ajal või ei pane enda ees veerevat palli tähele.