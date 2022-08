Piret Järvis-Milder ja Egert Milder toovad ekraanile seiklusrikka reisisaate

Egert ja Piret on alati olnud suured reisisõbrad, kes pool ilma läbi rännanud. Kahe aasta eest liitus nende perega tütar Milli ja möödunud talvel otsustati ette võtta esimene pikem reis kolmekesi. Nii suundutigi neljaks kuuks Taimaale, kus lisaks maailma kaunimatele randadele, rikkalikule kultuurile ja kustumatutele gurmee-elamustele ootas kolmikut ees hulgaliselt seiklusi ning sekeldusi, mis panid peresuhted korralikult proovile.

"See on kindlasti kõige isiklikum projekt, mida oleme kunagi avalikult jaganud ja seega on tõesti natuke hirmus ka, et nüüd ta siis lõpuks lendabki pesast välja ja hakkab oma elu elama," sõnas Piret Järvis-Milder sotsiaalmeediasse tehtud postituses. "Aga samas tunneme, et tegime laheda ja kvaliteetse asja ja loodame, et see kaheksaosaline sari innustab teisigi seiklema, oma perega rohkem koos aega veetma ja pisut hullu panema ka."

Milderid unistasid reisisarja tegemisest juba kaua. "Tagantjärele targalt võib öelda, et koos üheaastase lapsega reisida on käkitegu, aga koos lapsega sarja filmida on suhteliselt raju," iseloomustas Piret.

Sarja esimeses osas uudistavad Milderid ringi Tai Kuningriigi kirevas pealinnas Bangkokis. "Pea ees vette. Tai Kuningriigis" on ETV eetris laupäeva õhtuti kell 20.