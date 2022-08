Koolipäeviku kaant ehtiv Ace on tubli agility-koer

Ace on kahe ja poole aastane shetlandi lambakoer, kes tegeleb agility'ga. Koolilastel on võimalik koera pilti vaadata ka oma päeviku kaanelt.

Agility on ala, kus juht peab liigutuste ja häälkäskluste abil juhatama koera läbi takistusraja. Ace'i omanik Marta Miil rääkis "Terevisioonis", et see on tõsine sport, mis vajab rohkem tööd kui võistlustel välja paistab. "Eeltöö, trikid ja mentaalne pool, see vajab oluliselt rohkem tööd, kui see, et me lähme jookseme tunneleid ja tõkkeid," rääkis Miil. Tema sõnul on harjutamine stabiilne töö, kuid mängida ja puhata peab samuti oskama.

Ace ei tee enamasti modellitööd, kuid sellele vaatamata sattus koer päeviku kaanele. "See tuleb tal ka ilusti välja," ütles Miil. Tal oli plaan minna oma koertega pilte tegema ja pärast pildistamist tuli fotograafist sõbrannal idee esitada pilt kandideerimisele. "Ma ütlesin, et muidugi sobiks," meenutas ta.

Sisimas teadis Miil kohe, et Ace'i pilt võidab konkursi. "Ace on väga rõõmsa näoga seal päeviku kaane peal. Ma loodan, et kõigil lastel on ka rõõmus teda vaadata," sõnas ta.

Koera pildiga päevikuid trükiti 1500 eksemplari, kuid Miili sõnul on need juba läbi müüdud. Ta mainis, et mõnes poes võib veel olla üksikuid päevikuid.

"Shetlandi lambakoer tegelikult on loodud ikkagi lambaid karjatama," rääkis Miil. Tema sõnul on selle koeratõu puhul teada, et nad on häälekad. Samas arvas Miil, et nad võivad olla kodustes tingimustes ka rahulikud. Shetlandi lambakoer on tark ja üks populaarseimaid agility tõuge. "Ace sündis juba agility-koerana," ütles Miil ja lisas, et Ace'i ema on endine tipp, kellega sai käidud ka maailmameistrivõistlustel.

Suuri võistlusi Ace'il sel aastal veel plaanis pole, sest neil on veel kogemust vaja. "Ta on veel noor koer, aga vaatame järgmine aasta," lisas Miil.