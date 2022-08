Märten Metsaviir lavakunstikoolist: sa oled nii hoitud selles väikeses keskkonnas

Raadio 2 hommikuprogrammis käis näitleja Märten Metsaviir, kes tõdes, et kuigi lavakunstikooli õpe on intensiivne, tekib seal hoitud tunne.

Metsaviir, kes 2020. aastal lõpetas Eesti muusika- ja teatriakadeemia 29. lennu, esimesel katsetamisel 2014. aastal kooli sisse ei saanud. Täna usub ta, et tema noorus või uljus olid põhjus, miks ta kohe lavakunstikooli sisse ei saanud. "Pidin natuke vanemaks kasvama," arvas ta.

Soov lavakunstikooli õppima minna tekkis Metsaviirul põhikooli lõpus ning kindlaks sooviks see jäigi, sest muid alternatiivne tal polnud. Nii koolist kui ka koolikatsete raskusest rääkis talle esimest korda ta õde. "See tundus kui kättesaamatu unistus ja kohe tekkis see efekt, et ma tahan proovida ja vaadata, kui kaugele ma jõuan," kirjeldas ta esimesi emotsioone seoses lavakunstikooliga.

Vahepealsetel aastatel, mil järgmiseid koolikatseid ootama pidi, oli ta oma põhikooli näiteklassi õppejõule abiks ning tegi muid väikseimaid tööotsi.

Lavakunstikooli intensiivust gümnaasiumiga võrreldes märkis Metsaviir, et vahe kahe kooli vahel on kardinaalne. Siiski leiab ta, et inimesed, kellega lavakunstikooli koos ollakse, ning ka kool oma asukohalt, hajutavad tempot, mis koolis on. "Sa oled nii hoitud selles väikeses keskkonnas seal," nentis ta.