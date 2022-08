Eia Uus Ukraina lastekodu abistamisest: viimases soovide nimekirjas paluti lastele rahusteid saata

Uus rääkis, et käis talvel Vabaduse väljakul kontserdil, ning ühel hetkel hakkas seal lörtsi sadama ja inimesed läksid kontserdilt ära. "Seal oli külm ja ebamugav, aga ma tundsin, et ma pean siin seisma ja Ukrainat toetama. Siis ma sain aru, et kuidas ma aitan Ukrainat sellega, et ma siin kopsupõletiku saan. Ma pean midagi muud tegema," kirjeldas ta.

Selleks, et Ukrainat reaalselt toetada, läks Uus esimese asjana Eestisse tulnud ukrainlannalt tulpe ostma ning uuris temalt, mida oleks võimalik Ukraina abistamiseks päriselt ära teha. Lillemüüja võttis Uue sõnasabast kohe kinni ning ütles, et pimendatud piirkondadesse on vaja kaks alust küünlaid saata.

Küünlasoovipalve lisas Uus ka oma sotisaalmeediasse, mõttega, et ehk soovib mõni sõber samuti projekti toetada. "Seda postitust hakati edasi saatma ning sealt tulid väga suured summad. Edasi tulid järgmised soovid ning nii see asi on niimoodi kasvanud," kirjeldas ta.

Tänaseks on Uus koos annetajatega jõudnud Ukrainas asuva lastekoduni, kus kasvavad kuni 17-aastased lapsed, kes on sõja käigus oma vanemad kaotanud. "Viimases soovide nimekirjas, mis lastekodust saadeti, paluti lastele rahusteid saata. Need lapsed on ju kõike näinud ja kuulnud."

Uus märkis, et on tunda, et eestlased hakkavad annetamisest väsima. "See tähelepanu on kuidagi nii hajunud. /--/ Vaja on ka meeles pidada, et me saame nii paljudel viisidel aidata – mõni jagab oma sotsiaalmeedias meeldetuletust, et sõda veel käib ning väga paljud abistavad perekondi," tõdes ta.

Lastekodu, kuhu Eestist asju saadetakse, saadab pärast paki kättesaamist abistajatele ka pilte. Uus sõnas, et nähtud pildid talle rusuvalt ei mõju, pigem tekitab lootust. "See väike töö võib reaalselt kellegi elu päästa," märkis ta.

Enim vajatakse lastekodus kõikidele lastele süüa, mähkmeid, piimasegusid ja hügieenitarbeid. Samuti vajatakse töövihikuid, värvilisi pabereid ja muid vahendeid, millega lapsed aega sisustada saavad.