"Laste ööülikool" viib lapsed kokku peaministri ja presidendiga

29. augustil on eetris ajaloolane ja kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, kes räägib baltisakslastest.

Üllatus-üllatus, kõikjal leidub baltisakslaste jälgi! Kes need jälgedejätjad olid, millal ja kust nad Eestisse tulid? Palju neid oli ja kus on nad nüüd? Miks on hea neid jälgi märgata, uurida ja hoida? Sellest kõneleb kunstiteadlane ja ajalooõpetaja Tiina-Mall Kreem. Loeng on salvestatud Lihula muuseumis, mitme baltisaksa perekonna endises kodumajas.

30. augustil on saates ajakirjanik Kaarel Tarand, kes räägib lastega iseseisvusest.

20. augustil tähistasime Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva. Aga millal saab inimene iseseisvaks? Ajakirjanik Kaarel Tarand räägib isest ja seismisest ning lõppude lõpuks ka iseseisvusest.

31.augustil räägib peaminister Kaja Kallas lastega poliitikast.

Peaminister Kaja Kallas küsib lastelt, mis on poliitika ja miks seda küll vaja on. Miks on riigikogus 101 liiget ja miks seal vaieldakse? Mis tööd teevad parlament, valitsus ja kohtud? Ehk võiksid riiki juhtida hoopis lapsed? Kaja Kallas räägib lastele ka oma suurimast unistusest peaministri töös.

1. septembril ehk tarkusepäeval on saatekülaliseks president Alar Karis, kes vestleb lastega geenidest.

Enne seda, kui Alar Karisest sai Eesti president, töötas ta teadlasena. Tarkusepäeval räägib ta praegustele, tulevastele ja endistele koolilastele, mida uuris geeniteadlane Alar Karis.

2. septembril räägib lastega elu hoidmisest ja päästmisest traumakirurg Peep Talving.

Elu on meie suurim kingitus ja seda tuleb hoida, kuid aeg-ajalt ka päästa. Igaüks meist saab päästa elu, kui järgime kindlaid juhiseid. Traumakirurg, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst Peep Talving räägib täpselt, mida teha, kui kõrvalseisja kukub ning viib lastega läbi elustamiskursuse.

Saade on Vikerraadio eetris esmaspäevast reedeni kell 18.40. "Laste ööülikooli" helirežissöör on Külli Tüli ja toimetaja Lisete Velt.