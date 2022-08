Rahvusooper Estonia pidas traditsioonilist laata

Estonia teatri ümbruses oli pühapäeval näha kümneid värvikirevaid tegelasi, keda muidu vaid teatrisaalis näeb. Kes esitas laval katkeid algava hooaja etendustest, kes ostles teatrilaadal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on Eesti parim mesi. Iga aasta turupäeval ma siit ostan kaks purki, ühe endale ja ühe sõbrale kingituseks jõuludeks," ütles metsosopran operetist "Lõbus lesk" Helen Lokuta.

Müügiks läksid ka varem laval kasutuses olnud rekvisiidid ja kostüümid, üks uhkem kui teine.

"Proovin selga kostüümi "Boris Godunov" lavastusest, mulle väga meeldib. Mõtlen, kas osta või mitte. Natuke suur, aga kostüümi saab alati kitsamaks õmmelda," ütles huviline Artjom.

Artjom rääkis, et saab kostüümi kasutada ümberkehastumiseks rollimängudes.

Laadal oli uudistamas ka "Naksitrallidest" tuntud Sammalhabe, kelle päev sugugi plaani järgi ei läinud.

"Ei noh, mina tahtsin tulla laadale, ma tahtsin mett osta, ma tahtsin mütse proovida, ma tahtsin siin natuke tüdrukutega flirtida, sellepärast et metsa vahel käib neid harva ja need on ainult sügiseti, siis kui ma pean siin tööl olema, siis nad käivad seenel seal. Aga tegelikult läks lugu niimoodi, et ma pidin seisma ainult väikeste lastega ja koguaeg pilti tegema," ütles Sammalhabe.

Hooaja avamise puhul anti välja ka tänavune teatrisõbra tiitel, mille pälvis tantsukriitik Heili Einasto.

"Ma olen lapsest saati siin teatris käinud. Mu vanemad käisid siin, võtsid mind kaasa balletti, ooperisse. See on minu jaoks väga oluline maja," lausus Einasto.

Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten ütleb, et muusikateatri eesmärk on pakkuda külastajatele midagi vabastavat ja tõeliselt kena.

"Kindlasti saab siit parima elamuse, mis on võimalik üldse teatrist saada. Väga palju uhkeid emotsioone, väga palju värvi, väga palju rõõmu, kurbust, kogu kõike seda tunnete ja meeleolude paletti, mis meid kõiki iseloomustab," sõnas Maaten.

Teatri 100. sünnipäeval alguse saanud jalajälgede kogu sai samuti kolme estoonlase nime võrra rikkamaks: nendeks on Sulev Nõmmik, Teo Maiste ja Mati Palm.