ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mikk Mikiverile

4. septembril on 85. sünniaastapäev näitlejal ja lavastajal Mikk Mikiveril, kellele on sel pühapäeval pühendatud ka ETV2 teemaõhtu.

kell 19.30

"Mikk" (2006)

Film kerib vähehaaval meie ette eesti teatrilegendi Mikk Mikiveri elu. Teame, et ta töötas ennast säästmata, kuni lõpuks murdus. Veel haigena oma eluõhtul võitles ta selle eest, et tulla tagasi teatri juurde. Teame seda, sest tema elu on enam-vähem meie silme all kulgenud. Lavaline elu, isiklik elu, osavõtt poliitikast – kõik. Aga ometi jäi Mikk inimesena suureks mõistatuseks. Film toobki esile Miku elu saladusi, ta enese viimast pihtimust, tõde. Küll mitte sensatsioonimaigulist, aga siiski ... Autor Rein Raamat.

kell 20.25

"Kolm õde" (1981) neljas vaatuses



TRA Draamateatri etendus, lavastaja Adolf Šapiro, kunstnik Mart Kitajev. Osades Maila Rästas, Tõnis Rätsep, Meeli Sööt, Ita Ever, Mari Lill, Mikk Mikiver, Aarne Üksküla jpt. Režissöör Aime Kala.

kell 22.55

"Pöördlava: Mikk Mikiver" (1976)

Pöördlaval on näitleja ja lavastaja Mikk Mikiver. Saadet juhib Enn Eesmaa.

kell 23.30

"Indrek"

Mikk Mikiveri esimese režissööritööna valminud mängufilm "Indrek" (Tallinnfilm 1975) põhineb Anton Hansen Tammsaare teose "Tõde ja õigus" teisel osal. See on lugu maapoisi Indrek Paasi kolmest aastast Tartus härra Mauruse eragümnaasiumis. Läbinud oma kogemustes tõdede ja valede keerulise labürindi, jõuab Indrek veendumusteni, mis sunnivad teda koolist lahkuma. Režissöör Mikk Mikiver, stsenaristid Arvo Kruusement ja Lembit Remmelgas, operaator Mihhail Dorovatovski, kunstnik Halja Klaar, helilooja Veljo Tormis. Osades Harri Kõrvits, Ants Eskola, Maria Klenskaja, Kaljo Kiisk, Rein Aren, Jüri Järvet, Aarne Üksküla, Heino Mandri, Jüri Müür, Olev Eskola, Ilmar Tammur.

kell 00.55

"Mono. Mikk Mikiveri näitlejatööd" (1982)

Mikk Mikiveri loominguline portree tunnustust pälvinud rollide kaudu – Viktor Kingissepp, Richard III, Fedja Protassov, Vargamäe Andres. Draamateatri näitlejate osalusel luuakse "elavad" pildid Mikk Mikiveri lavastustest. Filmitud Rocca-al-Mare Vabaõhumuuseumis. Režissöör Raul Tammet, operaator Edvard Oja, kunstnik Imbi Lind.