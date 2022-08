Mitu naist süüdistavad Arcade Fire solisti ebasündsas käitumises

Kolm naist väidavad väljaandele Pitchfork, et seksuaalsuhted Butleriga olid nende vanuse, võimudünaamika ja konteksti tõttu ebasobivad. Kõik kolm olid ka Arcade Fire'i fännid vanuses 18–23 aastat ajal, kui nad suhtlesid Butleriga, mis toimus kattuvatel perioodidel 2016.–2020. aastal, mil Butler oli 36–39-aastane.

Neljas inimene, kes on soovoolav, väidab, et Butler ründas teda seksuaalselt kaks korda 2015. aastal, kui ta oli 21-aastane ja Butler oli 34-aastane: üks kord, kui nad sõitsid koos autos, ja uuesti pärast seda, kui ta väidetavalt ilmus tema korterisse vaatamata tekstisõnumitele, kus ta palus Butleril mitte tulla.

Butler vastas süüdistustele, kinnitades, et need seksuaalsuhted nende inimestega küll toimusid, kuid olid konsensuslikud ja tema neid ei algatanud. Teises avalduses täiendas ta oma ütlust, vabandades, et tegemist oli depressiivse perioodiga tema elus, mil ta jõi palju ning tal on kahju, kui ta kellelegi kuidagi haiget tegi.