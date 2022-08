Yasmyni ema Victoria Kass: kui oled armunud, ei taha sa kedagi kuulata

Kass tutvus Joeliga Mainor Meelise tantsutrupis ning oli peagi meeletult armunud: "Ta laulis mulle serenaadi, tõi lilli — see oli minu jaoks hoopis teistsugune maailm. Töötasin tol ajal Toompeal tõlk-sekretärina ja neid hoiatajaid oli oi kui palju. Aga kui sa oled armunud, ei taha sa kedagi kuulata. Sa kukudki põmdi sinna armastuse lainele."

Victoria Kass tõi välja, et tal ei olnud isa, kes oleks teda teismeeas, mil huvi vastassugupoole vastu algab, õpetanud, mida meestes vaadata. Tema vanemad lahutasid, kui ta oli kümneaastane. Kuid Kass ei kahetse abielu Joeliga, kuna sellest sündis kaks suurepärast last: Antonio Sebastian ja Sinencia Jasmine.

"Olen väga tänulik, et olin nii armunud, sest mul sündisid nii toredad, ägedad, terved, tublid, andekad lapsed, kes saavad elus hakkama. See kõik, mis on juhtunud, on nii tühine ja seda ei tasu üle tähtsustada," kinnitas ta.

Hiljuti aasta naisartistiks valitud Yasmyn nentis, et kuigi isa tema jaoks õieti polnudki, võis ka sellisest "eeskujust" midagi õppida. "Kuidas ta asju tegi ja kes ta oli, on minu jaoks näidanud, mida mitte teha. Ta õpetas mulle asju ilma õpetamata, ma lihtsalt jälgisin teda. Ja muidugi see, kui valus mu emal oli, näitas väga hästi, kuidas hoiduda sellistest meestest," rääkis Yasmyn, kuid lisas, et skandaal isa ümber tundus väljaspool peret suurem, kui see tegelikult oli.



"Põhjus, miks see nii suur tundus, oli Joel De Luna - esimene tumedanahaline laulja Eestis. Meedia keeras selle nii suureks. 1990-ndad oligi väga segane aeg, igas peres olid mingisugused asjad, mis ei olnud ideaalsed. Aga meil oli spotlight peal," sõnas Yasmyn.

"Joel andis neile musikaalsusse, läbilöögivõime, julguse, välimuse, mis on väga eriline. Ja nad suudavad seda ära kasutada oma tee leidmiseks," tõi ema Victoria Joel de Luna positiivse mõju lastele.

Yasmyn tunnistas saates, et ta ise pigem lapsi ei soovi. "Tänapäeval väga paljud minuvanused ei taha lapsi saada, vaadates, mis maailmas me elame. See peab olema väga läbi mõeldud ja ma pigem kaldun sinna, et ma ei taha lapsi saada," sõnas ta.

Maleturniirid oli osa Victoria ja Carmeni lapsepõlvest

Victoria Kass meenutas rõõmuga enda lapsepõlve, mis oli tema sõnul meeletult tore, kuna nad olid kogu aeg õues, kus oli alati midagi teha ja palju mängukaaslasi.

Juba maast madalast õppisid Kasside pere lapsed malet mängima. "Meil olid kodutööd ja teatud arv malemänge, mis me pidime ära tegema enne, kui tohtisime õue mängima minna. Meil olid omavahelised turniirid, kus kõik oli üles kirjutatud. Kes kaotas, pidi nõusid pesema või prügi välja viima," jutustas Victoria ning tunnistas, et temal ei olnud kannatust malet mängida, kuid see-eest oli väga kannatlik noorem õde Carmen.

"Ta suutis istuda, tõsta neid nuppe ja mõelda. Mina olin nii, et appikene, käi juba, ma tahan õue jooksma minna, teeme kähku ära, teeme välkturniiri," naeris ta.

Seoses malemänguga meenus Victoriale ka üks kord, kui isalt füüsiliselt karistada sai. "Sain rihma, sest ma läksin pärast kooli sõbranna juurde kodutöid tegema. Sõbranna elas praktiliselt nii lähedal, et aknast oli näha. Läksin koju tund aega hiljem, aga see oli maleaeg, mis jäi tegemata — jäin matšile hiljaks ja jäin matšist ilma, isa sai selle peale väga vihaseks. Aga ma arvan, et see oli ülekohtune," rääkis Victoria.

Kui isa pere juurest lahkus, võttis peremehe rolli üle Victoria vanem vend. Kuna ema oli väga palju tööl, jäi vastutus õdede ja koduse elu eest vennale. "Kuidas ta meid koristama pani — pani muusika mängima ja ütles, et kes paremini tantsib, saab auhinna, aga koristama peab," tõi ta näite.

Carmenist sai tippmodell

Victoria kõneles saates ka ajast, mil noorem õde Carmen modelliks sai. "Ta läks maailma 14-aastaselt. See oleks võinud juhtuda ükskõik kellega, aga just täpselt sel hetkel Carmenit nähti ja talle pandi see mõte pähe, et temast võib saada midagi. Ja ta tundis ära — ahaa, see ongi minu nišš! Ja siis ta hakkas selle nimel meeletult tööle. Tegi kõik selle nimel. See on seesama kangus, korraarmastus ja distsipliin, mis kodust tuli. Seesama isa male," rääkis Victoria ning lisas, et tema lapsepõlve kõige hullemad 24 tundi olid need, kui Carmen ei lubanud emale öelda, et ta välismaale läks enne, kui ta üle Eesti piiri on.

"Ta pakkis asjad kokku ja läks Itaaliasse. See oli nii kohutav, ma mäletan seda hommikut, kui tekkis küsimus, kus ta on. Ma lülitasin lihtsalt end välja, kui see rahe tuli. Ta läks hommikul Tallinnast bussile ja sõitis kuskilt Poolast läbi..., laenas bussiraha kokku," jutustas Victoria.

"Meie, Kassi-naised, oskame väga hästi ära tunda võimalusi, mis meile antakse. Ja me võtame neist reaalselt kahekümne küünega kinni ja teeme tööd täiega," kommenteeris Yasmyn ema meenutusi Carmeni läbilöögivõimest.

"Käbi ei kuku..." on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 10.10 Saatejuht on Sten Teppan.