R2 maratonsaade "Stereo '92" viib 1992. aastasse

Raadio 2 peatoimetaja ja koos Koit Raudsepaga saadet juhtiv Kristo Rajasaare lubab väga kirevat saadet, sest 1992. aasta paistab muusikas silma paljude erinevate žanritega.

Ilma tegid grungepundid Nirvana, Stone Temple Pilots, Screaming Trees ja Pearl Jam, järjest rohkem tõstis pead industriaalmuusika (Ministry, Nine Inch Nails) ning esile hakkasid tõusma britpopi tulevased suurnimed nagu Pulp, Suede, Manic Street Preachers ja Radiohead, kelle lugu "Creep" ilmus just 1992. aastal.

Alternatiivroki aasta pakkus plaate ansamblitelt The Cure, Sugar, The Fall, Sonic Youth ja R.E.M. Ülemaailmse kuulsuse pälvis Red Hot Chili Peppers, kelle populaarsus kasvas koos MTV-s avaldatud videoga loole "Under The Bridge".

Ööklubides kõlasid Snap, 2 Unlimited, Dr. Alban, Kris Kross, Shamen, Prodigy ja KLF. Küünlavalgel hoiti käest kinni Take Thati ja Wet Wet Weti ballaade kuulates ja kogu maailm tardus kui kõlas Whitney Houstoni värske kaver Dolly Partoni loost "I Will Always Love You"

Eestis valitses kassettide aeg ja kuigi muusikaliselt ei olnud 1992 siin väga rikas, jäävad sellesse aastasse siiski kaks olulist albumit -- Vennaskonna "Rockipiraadid" ja Onu Bella "Ma võtsin viina". Kvaliteetrokiga pani kodumaise popmuusika uue lati paika Mr. Lawrence ning ilmus esimene CD Eesti rokkmuusikaga – Röövel Ööbiku "Popsubterranea".