Jaan-Eerik Aardam avaldas debüütalbumi "At Square One"

Saaremaalt pärit muusik Jaan-Eerik Aardam avaldas reedel oma esimese lühialbumi "At Square One".

Muusiku sõnul puudutab ta albumiga kuulajaid isiklikust elust kõnelevate tekstide ning naturaalsetest instrumentidest inspireeritud helikeelega.

Aardam tõdes, et albumi nimilugu "At Square One" tähistab esmalt seda, et kuigi ta on mitmeid aastaid oma muusika salvestamisele mõelnud, ning mõningaid samme selle suunas astunud, on ta alati leidnud ennast punktis, kus kõik jääb pooleli. Teisalt tähistab nimilugu uue teekonna algust, mille debüütalbum endaga kaasa toob.

Lisaks Aardamile teevad albumil kaasa Mati Tubli bassil ning Siim Arusaar trummidel. Albumile tegi helitöötluse Sten-Olle Moldau.