Ansambel Seltskond Pargis andis välja nimisingli

Laul meenutab kulgemise kunsti ja proovib murda müüti, et on tabu mööda saata päevi midagi produktiivset tegemata. "Igaühel on selleks oma väljundid, kuid meie arsenali kuuluvad värvikas seltskond ja viisakas, ent reegliteta park," ütles laulu üks autoritest Hyrr Innokent Vainola

Muusika ja sõnade autorid on Hyrr Innokent Vainola, Luurel Varas ja ansambli klahvimängija Taavi-Peeter Liiv. Loo miksis ja masterdas Martin Kikas.

Singlit esitletakse 26. augustil Tallinnas Neitsi Torni Amfiteatris ja 27. augustil Tartus Ula Baaris.