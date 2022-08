Evelyn Sepp linnaaednikuks õppimisest: ma pole elu sees nii palju õppinud

Poliitikuna tuntust kogunud Evelyn Sepp sooritas hiljuti linnaaedniku kutseks vajalikud eksamid Hiiumaa ametikoolis. Vikerraadio hommikuprogrammis tõdes Sepp, et kuigi ta on terve elu tubli õppur olnud, pole ta kunagi varem nii palju õppinud nagu viimase kahe aasta jooksul.

Asi, mis eristab täiskasvanud õppijat lapsest, kes alles kooli läheb, on Sepa sõnul see, et ta õpib väga teadlikult iseenda jaoks. "Kui hobi ja kirg ühinevad, on ka motivatsioon ülimalt kõrge. Ma arvan, et ma pole elu sees nii palju õppinud ja pühendanud aega sellele kui nüüd," nentis ta.

Viimased paar kuud viibis Sepp praktika käigus Inglismaal, mis on tema sõnul maa, mis on aianduskultuurist täielikult läbi kasvanud. "See on võib-olla mu elu parim kogemus," kirjeldas ta praktikakuid välismaal.

Linnaaednikuks läks Sepp õppima eesmärgiga aiandussektoris edasi töötada. Tänaseks on tal erinevad väiksemad projektid töös. Kui Sepale antaks võimalus Tallinnat oma äranägemise kohaselt muuta, võtaks ta esimese asjana käsile Linnahalli seda ümbritseva piirkonna. "See ala, objekt ning selle algne idee ise eeldab linnalooduse olemasolu ja see on sealt kuidagi ära jäänud," rääkis ta.

Sepp sõnas, et täiskasvanu, kes taas kooli naaseb, peab lisaks muule tähelepanu pöörama oma aja planeerimisele, sest enamus inimestel tuleb õpinguid oma pere, töö ja ettevõtte kõrvalt teha. "Kool on üsna ajamahukas, aga ta aitab rutiinist ja oma mullist välja tulla."