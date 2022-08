Ingmar Erik Kiviloo USA kolledžisse minemisest: otsus sündis viimasel hetkel

Juba mõned aastad tagasi tekkis Kivilool soov minna õppima Ameerika Ühendriikidesse. Detsembris olid Kiviloo ja Uku Suviste jõulutuuril. Tänu sellele avanes Kivilool võimalus küsida Berklee vilistlase Suviste käest täpsemat infot kolledži kohta. Suviste mainis talle ka Musicians Institute'i, mis asub Los Angeleses. Sinnagi sai laulja sisse, kuid lõpuks otsustas Berklee kasuks. "See otsus sündis väga viimasel hetkel," rääkis ta saates "Ringvaade suvel".

Kiviloo läheb õppima lookirjutamist ja muusikaproduktsiooni, instrumentideks vokaal ja viiul. Muusikakolledži katsed toimusid Zoomi vahendusel. Kiviloo mängis katsetel viiulit ja pidi vastama muusikateooria küsimustele.

"Ma ütleks, et ma ei tunne üldse mingit hirmu praegu," rääkis Kiviloo, kes on hoopis ootusärevil. "Vahel on hea mitte selliseid suuri ootuseid luua. Ma lähen kohale ja vaatan, mis seal kõik saama hakkab," ütles Kiviloo ja lisas, et see on kindlasti uus ja põnev kogemus.

Suviste rääkis, et muusikamaailm on aja jooksul muutunud ning ka muusikakolledž on edasi arenenud. "Ma umbes läksin ka sinna sellise teadmisega, et vau, ma tahaks sinna kooli minna. Olin ammu sellest unistanud," meenutas Suviste. Ta mainis, et varastas idee Berklee muusikakolledžisse minna kunagi Maarja-Liis Ilusalt.

Berklees õppimine annab ka häid kontakte tulevikuks, rääkis Suviste, kes kasutab neid siiamaani. "See on üks kõige suurem väärtus, mida lisada meie enda väga heale muusikaharidusele Eestis," lausus ta, "Kontakte tasub nii palju võtta kui võimalik."

Enne Ameerikasse minemist andis Kiviloo välja uue muusikavideo loole "Nii võiks jäädagi".