Kolm Melchiori-filmi jõuavad välisturule kuueosalise seriaalina

Teist nädalat kinodes linastuva "Apteeker Melchior: Viirastus" üks stsenariste Olle Mirme tunnistas Vikerraadio saates "Kajalood", et seni ilmunud arvustused on olnud mõne üksiku erandiga tegijate jaoks isegi ootamatult paitavad ja kiitvad. Kõik Melchiori-filmid jõuavad ka välisturule.

Melchiori-triloogia esimest filmi käis vaatamas enam kui 125 000 inimest, mida tegijad hindavad fantastiliseks tulemuseks. Ka "Viirastusel" näib hästi minevat. Kahte esimest filmi võrreldes kuulub Mirme sümpaatia just teisele ja ta pole selle arvamusega filmimaailmas üksi.

Markeerides oma osa ühena Melchiori-filmide kolmest stsenaristist, ütles Olle Mirme, et tema roll on käsikirja struktuuri koos hoida, suurt hulka erinevaid impulsse ja teiste inimeste ideid absorbeerida ning loetavaks-jälgitavaks, samas paberil hoomatavaks tervikuks vormistada.

Melchiori-filmidest saab telesari

Olle Mirme rääkis, et seriaalide arenguhüpe jäi 15-20 aasta taha, uut hoogu andis kodudes tarbitav audiovisuaalne sisu. Kõik voogedastused, Netflixid jm esitlevad filme otsekui seriaalidena. Ka Melchiori kolme täispikka filmi on õnnestunud müüa välismaale kuueosalise telesarjana. Mirme hindab žanrite lähenemist positiivseks: "See avab headele lugudele tee publikuni."

"Filmilikkuse poolest on erinevus teleseriaalide ja suure-ekraani-filmide vahel veel vaid nüansipõhine," ütles aastakümneid Kanal 2-s ning nüüd produktsioonifirmas Nafta Films töötav Olle Mirme.

Olle Mirme Autor/allikas: Laura Raudnagel/ERR

Uus väljakutse: telemagistrantuuri juht BFM-is

Sellest sügisest Balti filmi- ja meediakoolis kaheaastast telemagistrantuuri õppeprogrammi kureeriv Olle Mirme on suure hulga soovijate seast välja valitud kursuse üle juba ette vaimustuses.

Tema eesmärk on lihvida magistrantide oskusi kõige erinevamates teletöö valdkondades, lasta neil end ootamatutes rollides proovile panna ja luua neile õpiajal võimalus end loominguliselt avada. "Abiks on Eesti suurimad teletöö professionaalid Marii Karell, Mirko Ojakivi, Indrek Treufeldt, Jaanus Noormets ja paljud teised," sõnas ta.

Televisioon ei ole kadumas

"Mistahes seadmesse teleprogrammid tulevikus ka kolivad, kas saateid jälgitakse suurelt ekraanilt seinal või taskusse mahtuvalt telefoniekraanilt, televisioon ei kao kuhugi. Ikka vajavad vaatajad ühes hetkes koos olemise võimalust ja igapäevaelu rikastavaid elamusi," kinnitas Mirme.

Rääkides enda eelistustest, kaldub ta saateid valides publitsistika, dokfilmide ja -sarjade poole, teda huvitavad aktuaalsed teemad, uudiskanalid ja n-ö päriselu. Samas on tal suure hulga lavastuslike sarjade ja filmide hulgas oma vaieldamatud lemmikud.

Täispikk intervjuu Olle Mirmega on Vikerraadio eetris laupäeval kell 12.05. Saatejuht on Kaja Kärner.