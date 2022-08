Gram-Of-Fun ja Gameboy Tetris andsid välja ühise loo "Thrills"

"See lugu sai alguse eelmisel aastavahetusel, kui me sõpradega Käärikule põgenesime ja põrandaaluse reivi korraldasime. Seal läks nii tugevaks andmiseks, et lõpuks jäin isegi ühest silmast pimedaks. Mälestus oli nii erk, et pidin paberile kohe kirja panema," kommenteeris bändiliige DJ Philgood.

"Bändi tüüpidele väga see intsident meeldis – just see ühest silmast pimedaks jäämine – ja koos lugu edasi arendades lisasime veel Jonas Kaarnametsa, kes oma lahedusega selle üle valas," jätkas ta.

"Siis jäi ainult refrään välja mõelda, nii et kõne vanale sõbrale ja refrääniisale Magnum PI aka Gameboy Tetrisele." Et teha asja huvitavamaks, palusid nad laulda tal vene keeles.

"Meie kogu bänd on retsid Gorõ Lana ja Catapulta fännid, ja ma isiklikult olen eluaeg tahtnud just venekeelse Pavkaga lugu koos teha," tunnistas ta.

Gameboy Tetris tõdes, et ei mäleta, et oleks seda lugu lindistanud. "Käisin sellel päeval just verd andmas, kui Phil helistas. Tulin kuus liitrit kergemana haiglast välja ja siis kohe mikrofoni ette. Ma ütleks, et päris hea saavutus, arvestades olukorda."

Seni on Gram-Of-Fun välja andnud nii lühialbumi "Second Breakfast" kui ka hulganisti singleid, nende seas Eesti Laulu poolfinaali jõudnud "Lost In A Dance" ja hiljutine "5 AM", mis oli Raadio 2 juulikuu enim mängitud lugu.