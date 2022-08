Reedel ilmus Britney Spearsi ja Elton Johni koostöölugu "Hold Me Closer", mis on töötlus Elton Johni 1971. aasta palast "Tiny Dancer". Loo produtseeris Andrew Watt.

Spears avaldas 2020. aastal mitu singlit, mis salvestatud 2016. aasta albumi "Glory" valmimise paiku, kuid "Hold Me Closer" on esimene lugu, mis ilmunud pärast seda, kui Spears vabanes oma isa James'i eestkoste alt, vahendab Pitchfork.

Elton John on viimastel aastatel läinud koostööde rada – nende hulgas on lugu Briti postpungiansambliga Yard Act, ülesastumine Briti muusikaauhindadel koos ansambliga Years & Years, esinemine Rina Sawayama, Teyana Taylori ja Gorillaze lugudes ning koostöölood Nicki Minaj', Young Thugi, Dua Lipa, Lil Nas X-i, Stevie Wonderi ja Stevie Nicksiga, mis ilmusid kõik tema 2021. aasta albumil "The Lockdown Sessions".