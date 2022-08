Emma Johanna Lepasoo ja Gerda Lõokene avaldasid koostööloo "Üks ja ainuke"

Muusikavideo sündis Valgamaal Lasa järve ääres mustikametsas ja selle autor on Alex Trevinsky.

Laulu autorid on Kristjan Tamošiunas ja Gerda Lõokene ning see on sissejuhatus Lõokese samanimelisele debüütalbumile, mille esitluskontserdid toimuvad 27. augustil Tõrva kammersaalis ja 3.septembril Tallinna Vanalinna muusikamajas.