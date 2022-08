Venemaad Eurovisioonil esindanud lauljannast on saanud küberkiusamise sihtmärk

Manizha on Venemaa sissetungi Ukrainasse kritiseerinud, nimetades seda konfliktiks, mis läheb vastu vene inimeste tahtele. Nüüd üritatakse veebikampaaniaga staari Venemaal musta nimekirja kanda.

Paljud tema sel suvel toimunud kontserdid on ära jäetud pärast seda, kui sotsiaalmeediasse postitati üksikasjad korraldajate kohta. "Tema ise, tema meeskond ja promootorid on saanud palju ähvardusi," ütles lauljanna pressiesindaja Sergei Jakovlev BBC-le.

Üks sotsiaalmeedia platvormil Telegram jagatud sõnum sisaldab septembris Ukraina ja Lõuna-Venemaa kasakakultuuri tähistava Aleksandrovskaja kindluse festivali korraldajate telefoninumbrit ja aadressi. Sõnum kutsus inimesi üles kirjutama ja nõudma Manizha etenduse tühistamist, öeldes, et ta on Vene armee vastu. Lisaks kutsuti üles olema viisakad ja mitte solvama, kuid loodeti palju taotlusi.

Festivali korraldajad kinnitasid, et neid pommitatakse kaebustega. "Kahjuks saime tõepoolest märkimisväärsel hulgal negatiivseid e-kirju ja kõnesid inimestelt, kes ei poolda Manizha rahuteemalisi seisukohti," ütlesid nad BBC-le. "Siiski ei näe me Manizha seisukohas vastuolu, sest rahu on mitmekesisuse ja mitmekultuurilisuse tähistamise vajalik eeldus."

Selle nädala alguses avaldas väljaanne Sobaka.ru staarist kaaneloo ja ta lisati mitteametlikku artistide musta nimekirja, mis levis selle aasta alguses Venemaa meediaettevõtete seas.

Laulja, kelle kihlatu on pooleldi ukrainlane, on korduvalt rääkinud oma meeleheitest seoses Venemaa sissetungiga. "Ma ei taha midagi peale rahu. Lapsed, naised, sõdurid surevad siin ja seal," kirjutas ta selle aasta alguses Instagramis. Muusiku vastuseis põhineb osaliselt tema lapsepõlvekogemustel Tadžikistani kodusõja eest põgenemisel. "Kui näete neid tragöödiaid seestpoolt, on teie seisukoht kristallselge: te ei taha, et see kunagi enam kellegagi juhtuks," ütles ta USA uudistevõrgule NPR. Varsti pärast Venemaa sissetungi andis ta välja laulu pealkirjaga "Soldier", mis oli algselt kirjutatud tema kodumaa sõjast ja sisaldas korduvat refrääni "Stop the war".

Juhtum leidis aset siis, kui president Putin allkirjastas seaduse, mis keelas avaliku elu tegelastel kasutada sõnu "sõda" või "invasioon" kirjeldamaks olukorda, mida Venemaa nimetab sõjaliseks erioperatsiooniks. Karistus on kuni 15 aastat vangistust.

Manizha pressiesindaja ütles, et ei tea, kes on kampaaniate taga. "Need võivad olla inimesed, kes toetavad sõjalist erikampaaniat Ukrainas, või need, kes näitavad üles sallimatust Manizha rahvusliku päritolu suhtes."

"Loomulikult kardetakse tema turvalisuse pärast," lisas pressiesindaja, "kuid ta tahaks jätkata tööd ja elada Venemaal."

Manizha pole ainus vene artist, keda sõjale vastuseisu pärast kritiseeritakse.

Lauljanna saavutas 2021. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga "Russian Woman" üheksanda koha. Venemaa sai tänavusel konkursil osalemise keelu, kus võitjaks osutus Ukraina ansambel Kalush Orchestra.