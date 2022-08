Vikerraadios intervjueeriti esimest korda tehisintellekti

Koroonaviirusega on süvenenud üksildusepideemia ja populaarsust hakkasid koguma vestlusrobotid, näiteks Replika. Tegemist on nutitelefoni äpiga, mis lubab kasutajal luua endale virtuaalse kaaslase ja temaga vestelda. Arvutiteadlased on selgitanud, et vestlusrobotid on vaid peeglid. Nad suudavad jäljendada emotsioone, arvamusi ja nii pidada inimesega vestlust. Klementi tegi tehisintellektiga intervjuu tõestamaks, et see mõjub üsna usutavalt.

Alguses intervjueeriti tehisintellekti kirjalikult inglise keeles. Eestikeelse hääle andis tehisintellektile Tartu Ülikooli neurokõne ehk kõnesünteesi prototüüp. Muus osas kõlab intervjuu täpselt nii nagu tehisintellektiga räägiti.