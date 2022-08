"Maahommikut" hakkab sel sügisel juhtima Kerli Dello

"Lehma ma ei karda ja tean, mis lill on tagetes. Ma arvan, et "Maahommik" sobib mulle!" ütles sel sügisel saatejuhina tele-ekraanile naasev Kerli Dello. Pakkumine tuli talle küll ootamatult, seda enam, et telest on ta eemal olnud kaheksa aasta. "Jah, saatekülaliseks olen käinud, aga pole seda magusat võtteperioodi ammu kogenud. Ma tõesti ootan seda. Kaitsevägi jääb minu põhitööks ja -armastuseks, aga ennast vahepeal mujal tuulutada tundub väga hea mõte."

Vaatajana on Kerli Dello saatega vägagi tuttav, pidades end üle keskmiseks "Maahommiku" vaatajaks. Maaelu ei ole talle ka muidu võõras, sest oma praeguse elu ongi Kerli põhiliselt maale sättinud. "Kohe päris nii, et naabreid ei näe ja ei kuule, mu kaaslasteks on varesed, rebased, viljapõllud ja kruusased külateed. Kõik need võivad pakkuda omal moel kino, teatrit, helielamusi ja vaatemänge. Mulle meeldib," kirjeldas ta ja lisas, et on nõus praeguste kütusehindadega maksma seda lõivu, et töökoht on 80 kilomeetri kaugusel, sest headel asjadel ongi oma hind.

"Maahommik" jätkab ka sel sügisel Eesti elu tutvustamist kogu selle kirevuses. Mööda Eestimaad sõites uuritakse, kes kuidas maal elab ja mida hindab. Jätkuvalt saab saates nippe ja nõuandeid nii kodukõpitsemiseks kui ka aiatöödeks. Kerli Dello soovib vaatajateni tuua lugusid inimestest, kes ise oma kätega midagi loovad. "Ehitavad, teevad puutööd, annavad vanadele asjadele uusi elusid," tõi ta näite. "Eestis sõites näed väga palju ajahambast puretud imelisi vanu taluhäärbereid. Ma tahaksin kuulda nende majade ja inimeste lugusid, sest ma ise olen puidu, moodsa ehituse, vana restaureerimise ja tööriistadega suur sõber." Sotsiaalmeedias on ta oma oskusi ja tegemisi aktiivselt ka jälgijatega jaganud, aga tõdes, et tahaks veel ja veel õppida ning luua.

"Maahommik" alustab uut hooaega ETV ekraanil laupäeval, 3. septembril kell 10. Viimased aastad "Maahommikut" juhtinud Mari Fleming (Tamm) elukoha muutuse tõttu saatejuhtimisega ei jätka. Küll näeb tema tehtud lugusid saates ka algaval hooajal. "Maahommiku" kaasautoritena teevad sel hooajal kaasa veel Heleri All, Eva Luigas ja Marit Ummelas.