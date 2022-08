Puuluup, Kadri Voorand Bänd ja Eeva Talsi lõpetavad suve öökontserdiga

Lisaks sooloetteastetele astuvad muusikud üles ka üheskoos. Esitusele tuleb nii esimest korda publikuni jõudvaid uusi versioone lauludest kui ka senikuulmata loomingut.

"See kontsert on minu jaoks väga erakordne, kuna kirjutasin ka uut loomingut, laule, mida juba väga tahaks publikuga jagada," rääkis Kadri Voorand lisades, et tema ja Eeva Talsi esitavad ka täiesti uue ühise loo. "Puuluubiga kokku moodustame, ma arvan, täitsa muheda seltskonna ja sellist kampa sellisel laval pole enne nähtud," ütles Voorand.

Pirita kloostri väravad avatakse reede õhtul kell 20. Kontsert algab kell 21.30 ja on seisukohtadega.