Tallinna merepäevad pakuvad meelelahutust ja praktilisi teadmisi

Tallinna merepäevadel on võimalik omandada teadmisi alates merehätta sattumise korral tegutsemisest kuni räimepraadimise retseptideni.

Neljapäeval algavad Tallinna merepäevad, mille raames tähistatakse ka Läänemere päeva. Selle puhul jagatakse Noblessneri jahisadamas teadmisi Läänemere hetkeolukorra ja tuleviku kohta ning tutvustatakse keskkonnahoidliku kalastaja põhimõtteid. Sadamas on tutvumiseks soomlaste õlitõrjelaev M/S Saukko. Lennusadamas saab kell 17 kaasa elada Tanel Padari kontserdile.

Sündmus toob pealinna sadamatesse eriilmelisi veesõidukeid, mis huvilisi sõitma viivad. Merepäevade suurim külaline on Poola lipu all sõitev kahemastiline purjekas Baltic Beauty. Samuti on kohal kodumaised ajaloolised laevad nagu Moonland, Hiiu Ingel ja Lisette. Lennusadama ja Vanasadama kruiisiterminali vahel sõidab meretakso ning esimest korda merepäevade ajaloos saab sõita ka hõljukiga.

Kalatoitude õpituba toimub Haven Kakumäe jahisadamas laupäeval, 27. augustil algusega kell 15.15. "Seekord on meil fookuses räim ja kuna eestlastele meeldib pannikala, siis just sel viisil valmistatud räime ongi plaanis kindlasti pakkuda," rääkis merepäevadel näpunäiteid jagav kalakokk Silver Ulm.

Ürituse ametlik avakontsert toimub reedel, 26. augustil kell 17.30 Lennusadamas. Publiku ette tuuakse filmimuusika kontsert solistide Hanna-Liina Võsa ja Ivo Linna ning Tallinna Politseiorkestri esituses.