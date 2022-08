Anna Levandi: keedetud viinerite lõhn pani mind uisutama

"Alustasin (uisutamisega - toim) Moskvas Lužniki välisväljakul, Moskva talved olid minu lapsepõlves rohke lumega ja alati oli päike. Ja vot siis, kujuta ette, seal Lužniki staadionil valge lumi särab ja päike särab... ja keedetud viinerite lõhn," lõi Levandi enda lapsepõlvest kujutluspildi.

Tema sõnul võib see kõlada naljakalt, aga keedetud viinerite lõhn otsustas, et ta hakkab tegelema uisutamisega. "Ja kuna ma siiamaani sellega tegelen, on sel lõhnal väga tugev mõju," muigas ta.

"Väljaku kohvikus müüdi neid keedetud viinereid ja isa ostis alati peale trenni mulle kaks viinerit, oli veel üks leivatükike ja tomatimahl — oo, see on kõik! See oli väga suur motivatsioon trenni minna, siiamaani mäletan seda tunnet," rääkis ta.

Anna Levandi ütles, et praegu kohtab seda lõhna väga harva, sest keegi ei keeda enam viinereid.

Saates kõneles Levandi veel sellest, mis teda üllatab ja inspireerib: "Kunst, rahvakultuur, laulud. Teineteisest aru saamiseks ei ole vaja keeli, vaid sisemist mõistmist. Keel on vahend info kergemaks vahetamiseks."

Levandi ütles, et inimesed peavad sageli enda rahvakultuuri kõige ilusamaks ja paremaks, aga see on jamajutt, sest igal rahval on küll oma sügav kultuur, kuid alguses olime kõik ühesugused.



"Üks Mehhiko naine avastas Arhangelski oblasti rahvamuuseumis täpselt samad mustrid, mida Mehhikos tehti sajandeid tagasi. Siis ei olnud mobiili ega telefoni, aga inimesed mõtlesid ja tunnetasid ühtemoodi: millised mustrid nad tikkisid riiete peale või keraamilisele potile. Vot see üllatab mind väga, kui huvitav see kõik on," tõi ta näite.

Vikerraadio suvesaade "Maitse asi" on eetris reedeti kell 14.05. Saate autor on Priit Kuusk.