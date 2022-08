Barbie Ferreira ei naase "Euphoria" ekraanile

Barbie Ferreira kinnitas, et ta ei jätka Ameerika teismeliste draamasarjas "Euphoria".

Näitleja teatas oma jälgijatele lahkumisest sotsiaalmeedia vahendusel. "Pärast nelja aastat, kui olin saanud kehastada kõige erilisemat ja mõistatuslikumat tegelaskuju Kati, pean ma temaga pisarsilmi hüvasti jätma. Loodan, et paljud teist tundsid end temas ära ning ta pakkus teile rõõmu, näidates oma teekonda tegelaseni, kes ta täna on. Ma panin kogu oma hoolitsuse ja armastuse temasse ning loodan, et te tunnete seda. Armastan sind Katherine Hernandez," seisis Ferreira avalduses.

Lisaks "Euphoriale" mängis Ferreira 2020. aastal filmis "Unpregnant" ja Jordan Peele'i õudusfilmis "Nope".